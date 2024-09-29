İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı ABD ve İsrail’e sattı mı? İsrail’in Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İran’dan ayrılıyor!

Nasrallah'ın ölümünden sonra halk sokağa döküldü (Takvim Foto Arşiv)

Bu esbap ve şerait altında dünya Şiileri İran'la yollarını ayıracaklardır. Veliyyi fakih yerine yakın çevre, milli kimlikleriyle daha fazla bütünleşeceklerdir. Lübnan Şii Yüksek Konseyi eski başkanlarından Muhammed Mehdi Şemseddin'in Şii topluluklara tavsiyesi bu yönde olmuştur. Şimdi bu tavsiye hayata geçebilir. Önündeki engeller büyük çapta ortadan kalkmıştır. Burada büyük bir jeopolitik dönüşüm hatta göçük yaşanıyor. İçeride ve dışarıda İran'ın talihi dönmüştür. Ona tanınan zaman dolmuştur. 2017 hatta daha öncesinden beri İran içeriden fokur fokur kaynamaktadır. Mahsa Amini olayı da kapanmayan yeni bir yara açmıştır. Şimdi de buna bir dış boyut ve dalga eklenmiştir. Suriye'deki askeri yığınakları İsrail tarafından berhava edilmektedir. Hizbullah'ın askeri ardından siyasi kanadı iskambilden kuleler gibi devrilmektedir. Bunun nedeni ne olabilir? Başta İran'ın dostlarını satması ve güven kaybıdır. Son olaylarla birlikte dış destek de bitmiştir. Suriye gibi ülkelerde sivil halka yönelik sindirme hareketini Rus hava örtüsü ve şemsiyesi temin etmiştir. Bu sayede Suriyelileri saf dışı edebilmişlerdir. Kısaca Suriye gibi ülkelerde masumların kanını akıtarak kirlenmiş ve savaş azmini büyük ölçüde yitirmiştir. Bundan dolayı İsrail karşısında tutunamamıştır.

Karineler gösteriyor ki gerçekten de İran müttefiklerini satmıştır. Züheyr Salim gibilerinin ifade ettiği gibi bu Yahudilerle Müslümanların savaşı değil zalimlerin birbirleriyle iç savaşıdır. İsimleri farklı, Yahudi veya Müslüman olsa da sıfatları birdir. Zalim karakteri altında tasnif edilebilir. Bir nebevi duada bu durumlar için şöyle söylenmiştir: Allahümme ehliki'z zalimine bizzalimin ve ahricna minbeynihim salimine ganimin.