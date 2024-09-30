Beyaz Saray’dan Asya Pasifik’i karıştıracak hamle! Tayvan’a 567 milyon dolarlık savunma desteği

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın pazar günü Tayvan'a 567 milyon dolarlık savunma desteğini onayladığını duyurdu. Bunun ABD'nin Çin ile artan gerginlik karşısında adanın ordusunu güçlendirmek için attığı son adım olduğu belirtilirken Asya Pasifik'te gerilim de yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AFP

ABD'DEN TAYVAN'A 567 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Dışişleri Bakanı'na "Savunma Bakanlığı'nın savunma malzemeleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretim için ayırdığı 567 milyon dolara kadar olan miktarın Tayvan'a yardım amacıyla çekilmesini yönetme" yetkisi verdiği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN TAYVAN YASASI

Nisan ayında Biden, Ukrayna'nın Rusya ile savaşına, ayrıca İsrail ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yeni ABD yardımı sağlayan zorlu bir yasa tasarısını yasalaştırdı.

Taipei, F-14 savaş uçaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere ABD'nin silah teslimatlarının gecikmesinden şikayetçi.