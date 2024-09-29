Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?

Gazze'den sonra Lübnan'a saldırı başlatan İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'a Beyrut'ta suikast düzenledi.
Gazze'den sonra Lübnan'a saldırı başlatan İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'a Beyrut'ta suikast düzenledi.
İsrail'in saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.
A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü bölgeyi gösterdi.
İSRAİL HERON'LARI DAHİYE'NİN TEPESİNDE
Bölgedeki yıkımı anlatan Kurşun, "İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesini duyuyoruz. 2 gündür Dahiye bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefinde. Hasan Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi bu noktalarda hedef alınıp öldürüldü. Cep telefonumuzla kaydediyoruz bu görüntüleri. Hizbullah üyeleri birçok noktada görüntü çekmemizi engelliyor." şeklinde konuştu.
İsrail'in büyük yıkım yaşattığı bölgede, cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Hizbullah mensuplarının Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarını doğrulamasının ardından bugün Nasrallah'ın cenazesi çıkarıldı.
CENAZE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Karargahın bulunduğu bölgenin dev bir çukura dönüşmesi sebebiyle Nasrallah'ın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı.
ÖLÜM SEBEBİ NE?
Aynı zamanda Nasrallah'ın cenazesinde vücut bütünlüğünün korunduğunu ve doğrudan bir yara bulunmadığı belirtilirken; ölüm sebebinin, "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceği kaydedildi.