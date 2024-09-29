Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?

Dahiye'deki yıkım böyle görüntülendi. (Ekran görüntüsü / AHABER)



İSRAİL HERON'LARI DAHİYE'NİN TEPESİNDE

Bölgedeki yıkımı anlatan Kurşun, "İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesini duyuyoruz. 2 gündür Dahiye bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefinde. Hasan Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi bu noktalarda hedef alınıp öldürüldü. Cep telefonumuzla kaydediyoruz bu görüntüleri. Hizbullah üyeleri birçok noktada görüntü çekmemizi engelliyor." şeklinde konuştu.