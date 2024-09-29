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Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?

Geçtiğimiz aylarda İsrail'in saldırılarıyla Hamas lideri Haniyye’nin İran’da öldürülmesinin ardından bu kez de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut'ta suikasta uğradı.İsrail tarafından ana karargahın hedef alındığı saldırının ardından, cesetlerin çıkarılması için başlatılan çalışmada Nasrallah'ın cenazesine ulaşıldığı açıklandı. İşte Nasrallah'ın cenazesinin vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldığı o anlar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:27 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 20:00
Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?

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Gazze'den sonra Lübnan'a saldırı başlatan İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'a Beyrut'ta suikast düzenledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah. (AA)Hizbullah lideri Hasan Nasrallah. (AA)

İsrail'in saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallahı ABD ve İsraile sattı mı? İsrailin Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İrandan ayrılıyor!İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallahı ABD ve İsraile sattı mı? İsrailin Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İrandan ayrılıyor!
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Dahiye'deki yıkım böyle görüntülendi. (Ekran görüntüsü / AHABER) Dahiye'deki yıkım böyle görüntülendi. (Ekran görüntüsü / AHABER)

A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü bölgeyi gösterdi.

Dahiye'deki yıkım böyle görüntülendi. (Ekran görüntüsü / AHABER)Dahiye'deki yıkım böyle görüntülendi. (Ekran görüntüsü / AHABER)

İSRAİL HERON'LARI DAHİYE'NİN TEPESİNDE
Bölgedeki yıkımı anlatan Kurşun, "İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesini duyuyoruz. 2 gündür Dahiye bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefinde. Hasan Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi bu noktalarda hedef alınıp öldürüldü. Cep telefonumuzla kaydediyoruz bu görüntüleri. Hizbullah üyeleri birçok noktada görüntü çekmemizi engelliyor." şeklinde konuştu.

Nasrallah'ın cesedinin çıkarıldığı çukur. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ AHABER)Nasrallah'ın cesedinin çıkarıldığı çukur. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ AHABER)


İsrail'in büyük yıkım yaşattığı bölgede, cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Hizbullah mensuplarının Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarını doğrulamasının ardından bugün Nasrallah'ın cenazesi çıkarıldı.

Nasrallah'ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber ekranlarında

Hizbullah Lideri Nasrallah'ın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / AHABER)Hizbullah Lideri Nasrallah'ın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / AHABER)

CENAZE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Karargahın bulunduğu bölgenin dev bir çukura dönüşmesi sebebiyle Nasrallah'ın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah suikastının simülasyonu yayınladı
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah suikastının simülasyonu yayınladı

Nasrallah'ın cesedinin çıkarıldığı enkaz. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ AHABER)Nasrallah'ın cesedinin çıkarıldığı enkaz. (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ AHABER)

ÖLÜM SEBEBİ NE?
Aynı zamanda Nasrallah'ın cenazesinde vücut bütünlüğünün korunduğunu ve doğrudan bir yara bulunmadığı belirtilirken; ölüm sebebinin, "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceği kaydedildi.

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