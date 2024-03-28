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Soykırım raporu BM Raportörü Albanese’ye ölüm tehdidi getirdi! İsrail’e silah tedarikine devam eden Beyaz Saray’da Gazze istifası

Terör devleti İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçlarını ortaya çıkaran bir “Soykırımın Anatomisi” adlı raporu hazırlayan BM İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Batılı ülkelerde Filistin’e destek sesleri yükselirken ABD Dışişleri Bakanlığında görev yapan Annelle Sheline, Beyaz Saray’ın Gazze politikası dolayısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 13:37 Güncelleme 28 Mart 2024, 14:13
Soykırım raporu BM Raportörü Albanese’ye ölüm tehdidi getirdi! İsrail’e silah tedarikine devam eden Beyaz Saray’da Gazze istifası

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Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Batılı ülkelerde Filistinlilere destek sesleri yükseliyor. ABD'de dışişleri bakanlığı çalışanı Annelle Sheline, Beyaz Saray'ın Gazze politikası dolayısıyla görevinden istifa etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese dün BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu "Soykırımın Anatomisi" adlı raporda terör devleti İsrail'in sözde Hamas'a yönelik askeri operasyonlarında soykırım suçu işlediğine inanmayı gerektiren nedenler olduğunu belirtirken ölüm tehdidi almaya başladı.

FİLİSTİN RAPORU ÖLÜM TEHTİDİ GETİRDİ

Albanese, bugün basın toplantısı düzenlerken bir gazetecinin tehdit alıp almadığını sorması üzerine yayımladığı rapor dolayısıyla tehdit aldığını belirtti ve üzerindeki baskı ve tehditlere rağmen görevini sürdüreceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca AlbaneseBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese

İSRAİL'İN SOYKIRIM SUÇLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Albanese, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını izleyip anali edip raporu bu şekilde hazırladığını belirtti ve "Raporum İsrail'in Gazze'de bir grup olarak Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediğine inanmak için makul nedenlerinin bulunduğunu ortaya koyuyor." dedi.

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Basın toplantısında konuşan Albanese, terör devleti İsrail'in spesifik olarak üç soykırım suçundan söz etti ve bunları "bir grubun üyelerini öldürmek, ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermek ve yaşam koşullarının tamamını veya bir kısmını fiziksel bir şekilde yıkıma yol açacak şekilde kasıtlı olarak hesap edilerek değiştirmek" şeklinde açıkladı. Albanese, ayrıca, Filistinli siyasiler ile sivillerin sistematik olarak katledilmesi, bölgede yasadışı silahların konuşlandırılması, hayati önem taşıyan sivil altyapının tamamen yok edilmesi, hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınmasını da örnek olarak gösterdi.

1 Nisan 2022'de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Filistin'de insan hakları ihlallerini araştırmak ve raporlamakla görevlendirilen Albanese, şimdiye kadar dört rapor sundu.

BEYAZ SARAY'DA GAZZE İSTİFASI

ABD terör devleti İsrail'e Gazze'de soykırımı desteklemek için maddi manevi yardımlarına devam ederken dışişleri bakanlığı çalışanı Annelle Sheline, ABD'nin Gazze politikası dolayısıyla görevinden istifa etti.

SOYKIRIM ORDUSUNA SİLAH TEDARİKİ İSTİFA GETİRDİ

İngiliz The Guardian'a konuşan Annelle Sheline, bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinde kalarak, istişarelerde bulunarak ve endişelerini amirlerine ileterek yönetimin Gazze politikası üzerinde etki yaratmayı umduğunu söyledi. ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmaya yönelik bir şey yapabileceğine dair inancını kaybettiğini belirten Sheline, bu sebeple istifasını sunduğunu söyledi.

"KIZIMA ELİMDEN GELENİ YAPTIĞIMI SÖYLEYEBİLMEK İSTİYORUM"

"İstifanın temel nedeni, artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istememdi." Şeklinde konuşan Sheline, birçok meslektaşının kendisine mali zorlukları aşabilirlerse istifa edeceklerini söylediğini ve işten sessizce ayrılmak yerine ayrılma nedenleri hakkında konuşması için kendisini teşvik ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:

Küçük bir kızım var. Henüz iki yaşında bile değil. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri Bakanlığında çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum.

"YASALAR AÇIK, ELİMİZDE KANITLAR VAR"

Biden yönetiminin soykırımcı İsrail'e silah satmasının ABD'deki Leahy Yasası'na aykırı olduğunu belirten Sheline, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair pek çok kanıttan haberdar olduğunu söyledi ve "Burada yasalar açık ve elimizde kanıtlar var. Fakat ayrıntılar takip edilmiyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından incelenen kanıtların ve inceleme sonuçlarının ancak Beyaz Saray istediği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Sheline, "Beyaz Saray farklı bir çizgi izlemeye hazır olana kadar Dışişleri Bakanlığında olan diğer bazı şeyler ortaya çıkmayacak." dedi.

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"BMGK KÜÇÜK VE GEÇ BİR ADIM"

Sheline, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine yönelik, "Bu hafif değişimi görmekten memnunum ancak Gazze'deki insanlar için henüz bir fark yaratmadı. Bu gerçekten çok küçük ve geç bir adım." şeklinde konuştu.

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"KATLİAMLARI MÜMKÜN KILAN BİR YÖNETİME HİZMET EDEMEYECEĞİM"

Sheline, görevi neden bıraktığına ilişkin kaleme aldığı ve Biden yönetiminin Gazze politikasını sert sözlerle eleştirdiği mektupta, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa (Gazze'deki) savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu." ifadesini kullanmıştı.

Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul da benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.

Daha sonra çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan yetkililer, ortak bir mektup kaleme alarak Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu.

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