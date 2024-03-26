Terör devleti İsrail Refah’ı paravan yaptı! Gazze’nin kuzeyinde neler oluyor? Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan insani yardım kisvesi altında ilhak desteği

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de bombardımana devam ederken bir yandan da Gazze'yi ikiye bölmek ve yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin kuzeye dönmesini engellemek için altyapı inşaatını sürdürüyor.
Terör devleti İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de bombardımana devam ederken bir yandan da Gazze'yi ikiye bölmek ve yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin kuzeye dönmesini engellemek için altyapı inşaatını sürdürüyor.
KATİL NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI
Katil Başbakan Benjamin Netanyahu 1,4 milyon Filistinlinin barındığı Refah'ı işgal etme planını onayladı ve geçtiğimiz hafta ise soykırım ordusunun ilerlemeye hazır olduğunu duyurdu.
REFAH PARAVAN: GAZZE'NİN KUZEYİNDE NELER OLUYOR?
Katil Netanyahu, "zafere giden yolun Refah'tan geçtiğini defalarca vurgularken dünyanın dikkatini Gazze'nin güneyine çekti. Middle East Eye yazarı Emir Makhoul ise Netanyahu dikkatleri Refah'a çekerken Gazze'nin kuzeyindeki adımlarını hızlandırdığını belirtti.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI
CNN'in analiz ettiği uydu görüntülerine göre soykırım ordusunun Gazze'yi ikiye bölmek için inşa ettiği yol Akdeniz kıyılarına kadar ulaştı. 6 Mart'a ait uydu görüntüler, doğu-batı yolunun Gazze-İsrail sınır bölgesinden yaklaşık 6,5 km genişliğindeki şeridin tamamına uzandığını, Gazze Şehri de dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırdığını açıkça gözler önüne serdi.
ABD BOMBALARI İLE YOL AÇIYORLAR
CNN raporunda ayrıca, soykırım ordusunun bölgeyi temizlemek için büyük miktarda mayın ve patlayıcı kullandığını da ortaya çıkarıyor. Gazze'nin kuzeyinde, özellikle de Erez sınır kapısının sınırındaki Beyt Hanun bölgesinde kalan evleri ve altyapıyı yok etmek için Amerikan yapımı bombalar kullanıldı.
Gazze Şehri yakınındaki diğer bölgeler ise terör devleti İsrail'in Gazze ve sınır boyunca inşa ettiği tampon bölgenin parçası haline geldi.
BIDEN'DAN İNSANİ YARDIM OYUNU
Soykırım ordusunun Gazze'nin kuzeyinde inşa ettiği yolun gizli destekçisi ise ABD. Soykırım ordusunun inşa ettiği yolun denize uzanan kolu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardım götürme kisvesi ile inşa edilmesini önerdiği yüzer iskele ile aynı bölgeye denk geliyor.
ŞARON'UN PLANI YENİDEN DEVREDE
Terör devleti İsrail, Gazze'de anayolları, koridorları ve caddeleri kontrol altına alarak ilhak sürecini yeniden başlattı. Terör devletinin eski başbakanı Ariel Şaron'un 1971'de Gazze ve Kuzey Sina'yı kuzey, orta ve güneydeki Filistinliler arasında coğrafi yakınlığı engelleyecek beş yerleşim bölgesine ayıran bir plan hazırlamıştı.
Şaron'un "Beş Parmak Planı" adını verdiği plan, Gazze'yi adeta dört bir yandan kuşatmayı amaçlıyordu. Ancak Şaron'un planları uzun sürmedi ve 2005 yılında Şaron hükümetinin Gazze'den tamamen çekilme kararı alması ile sona erdi.
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken Gazze'yi ikiye bölme ve kalıcı olarak ilhak etme planını da sürdürüyor.