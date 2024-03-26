Terör devleti İsrail Refah’ı paravan yaptı! Gazze’nin kuzeyinde neler oluyor? Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Biden’dan insani yardım kisvesi altında ilhak desteği

ABD BOMBALARI İLE YOL AÇIYORLAR

CNN raporunda ayrıca, soykırım ordusunun bölgeyi temizlemek için büyük miktarda mayın ve patlayıcı kullandığını da ortaya çıkarıyor. Gazze'nin kuzeyinde, özellikle de Erez sınır kapısının sınırındaki Beyt Hanun bölgesinde kalan evleri ve altyapıyı yok etmek için Amerikan yapımı bombalar kullanıldı.

Gazze Şehri yakınındaki diğer bölgeler ise terör devleti İsrail'in Gazze ve sınır boyunca inşa ettiği tampon bölgenin parçası haline geldi.

Gençler, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Asra yerleşim yerinde yıkılan binaların enkazını arayan insanları uzaktan izliyor, 25 Mart 2024

BIDEN'DAN İNSANİ YARDIM OYUNU

Soykırım ordusunun Gazze'nin kuzeyinde inşa ettiği yolun gizli destekçisi ise ABD. Soykırım ordusunun inşa ettiği yolun denize uzanan kolu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardım götürme kisvesi ile inşa edilmesini önerdiği yüzer iskele ile aynı bölgeye denk geliyor.

ŞARON'UN PLANI YENİDEN DEVREDE

Terör devleti İsrail, Gazze'de anayolları, koridorları ve caddeleri kontrol altına alarak ilhak sürecini yeniden başlattı. Terör devletinin eski başbakanı Ariel Şaron'un 1971'de Gazze ve Kuzey Sina'yı kuzey, orta ve güneydeki Filistinliler arasında coğrafi yakınlığı engelleyecek beş yerleşim bölgesine ayıran bir plan hazırlamıştı.

Şaron'un "Beş Parmak Planı" adını verdiği plan, Gazze'yi adeta dört bir yandan kuşatmayı amaçlıyordu. Ancak Şaron'un planları uzun sürmedi ve 2005 yılında Şaron hükümetinin Gazze'den tamamen çekilme kararı alması ile sona erdi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken Gazze'yi ikiye bölme ve kalıcı olarak ilhak etme planını da sürdürüyor.