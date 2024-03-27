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İsrail “güvenilmez” ilan ederken gizli gizli ödüllendirdi: Hamas hakkında tecavüz yalanını yayan avukat Elkayam-Levy’ye bakan desteği

Terör devleti İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrailli kadınlara tecavüz ettiği yalanını yayan İsrailli avukat Elkayam-Levy’yi güvenilmez ilan etti. Elkayam-Levy’nin diğer yandan ise Hamas’a attığı iftira ile devlet üniversitesinden “İsrail dayanışma ödülü” aldığı ortaya çıktı. Hamas yalanı ile milyonlarca dolar toplayan Elkayam-Levy’nin haberleri New York Times tarafından da geri çekilirken terör devletinin çelişkili tutumu ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 18:37 Güncelleme 27 Mart 2024, 19:07
İsrail “güvenilmez” ilan ederken gizli gizli ödüllendirdi: Hamas hakkında tecavüz yalanını yayan avukat Elkayam-Levy’ye bakan desteği

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Terör devleti İsrail'de hükümet, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrailli kadınlara tecavüz ettiğini iddia eden ve bu iddiayı yayan İsrailli avukat Elkayam-Levy'yi "güvenilmez ilan ettiğini duyurdu. Terör devletinin bu hamlesi Hamas'a yönelik iftiranın kabulü olarak yorumlansa da gerçek, aynı Elkayam-Levy'ye verilen "İsrail ödülü" ile ortaya çıktı.

İSRAİL HAMAS YALANINI YAYAN AVUKATI GÜVENİLMEZ İLAN ETTİ

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, ismini açıklamak istemeyen hükümet kaynaklarının Elkayam-Levy'nin, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına ilişkin "doğru olmayan araştırmaları ve yalan hikayeleri" yayarak bunun üzerinden milyonlarca dolarlık yardım topladığını ve resmi kaynaklar tarafından "güvenilemez" şeklinde nitelendirildiğini belirtti.

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SADECE AVUKAT DEĞİL TERÖR DEVLETİ DE YALAN SÖYLEDİ

7 Ekim'den sonra İsrailli avukatın ortaya attığı ve Batı medyasının da üzerine attığı "karnı kesilen kadın" hikayesinin yalan sözde kanıtlarının da sahte olduğu ortaya çıkarken İsrailli bir yetkili Elkayam-Levy'nin İsrail'in güvenirliğinin sarsılmasına yol açtığını belirtti ve avukat için "o güvenilmez biri" dedi. Fakat hikaye burada kalmıyor. Terör devleti İsrail'in diğer yandan ise aynı avukata ödül verdiği ortaya çıktı.

MİLYONLARCA DOLAR TOPLAMIŞTI

Hamas hakkında tecavüz yalanını ortaya atan Elkayam-Levy'nin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından kendi kurduğu ve devlet destekli kuruluş olarak tanıttığı "Siviller Komisyonu" sayesinde milyonlarca dolar yardım topladığı ortaya çıktı.

İsrailli yetkili, Elkayam-Levy'nin 8 milyon dolarlık bütçe destek talebine de atıfta bulunurken "ABD'nin Japonya Büyükelçilisi Rahm Emanuel de ona yardım etti. Birçok kişiden para topladı ve hatta konferansları için para talebinde bulunmaya başladı." dedi.

"GÜVENİLMEZ" İLAN EDERKEN ÖDÜL VERDİLER

İsrailli yetkili Elkayam-Levy'yi "güvenilmez" ilan ederken Kudüs İbrani Üniversitesi ise 25 Mart tarihinde aynı avukatı ödüllendirdi. Ödülün kapsamı ise Elkayam-Levy'nin Hamas ile ilgili asılsız raporu olarak gösterildi.

Sözde "dayanışma" ödülünü İsrail milli eğitim bakanından alan Elkayam-Levy, "İsrail ödülünü aldığım için minnettarım ve bana bu onuru bahşettiği için ödül komitesine ve eğitim bakanına en içten şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

7 Ekim zulmünde hayatları paramparça olan susturulmuş mağdurların ve ailelerin farkındalığını artırmak ve seslerini duyurmak için çalışmak büyük bir ayrıcalıktır. Dünya çapında kadınların, çocukların ve ailelerin haklarını savunma fırsatı bulduğum için derinden müteşekkirim. Ayrıca benimle birlikte kendilerini bu hayati davaya yorulmadan adayan çok sayıda kişiye en kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu katı inkâra ve artan Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı kararlı bir şekilde durmalıyız.

TERÖR DEVLETİ TECAVÜZ YALANINDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Yedioth Ahronot'un haberi ile avukatın ödül almasının tezatlığından da anlaşılacağı üzere Hamas'ın kadınlara tecavüz ettiği iddialarının yalan olduğu kesinleşirken İsrailli yetkililer devlet eli ile yayılan yalandan kurtulmaya çalışıyor.

Elkayam-Levy'nin 28 Ekim'de yazdığı ve Hamas'ın "sistematik cinsel şiddeti" olarak adlandırdığı rapor, Batı medyasında aylarca referans gösterildi. Öte yandan New York Times'ın "Tecavüze uğramış genç kız cesetleri" iddiasını yalan olduğu gerekçesi ile geri çekmesinin ardından rapor da sorgulanır hale geldi.

NEW YORK TIMES SİLİNCE GÜNDEM OLDU

25 Mart tarihli New York Times makalesinde, Guy Melamed isimli İsrailli bir sağlık görevlisinin, gazeteye verdiği "Kibbutz Beeri'deki tecavüze uğradıkları görülen çıplak haldeki genç kızların cesetlerini gördüğü" yönündeki ifadesinin yalan olduğu belirtilmişti.

Makalede, "İsrailli bir asker tarafından aynı gün çekilen bir fotoğraf, üç kadın cesedinin giyinik olduğunu ve cinsel saldırıya uğradıklarına dair herhangi bir belirti olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanılmıştı.

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