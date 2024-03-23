Galler Prensesi Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı | İngiltere’yi sarsan haberi kendisi duyurdu! Bunca zaman neredeydi?

Son dakika haberleri... İngiliz Kraliyet Ailesi, Prenses Diana'nın ölümünden bu yana en büyük skandalla sarsıldı.
Son dakika haberleri... İngiliz Kraliyet Ailesi, Prenses Diana'nın ölümünden bu yana en büyük skandalla sarsıldı.
Tahtın varisi Prens William'ın eşi, sıradaki Kraliçe olarak lanse edilen Galler Prensesi Kate Middleton, 28 Aralık'ta evinden gece yarısı ambulansla alınmış ve o günden bu yana bir daha görülmemişti.
Hakkında çok sayıda teori ortaya atılan Kate Middleton'ın, başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.
Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı ancak durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı belirtilmişti.
Aylar boyunca yüzü görülmeyen Kate'in öldüğü ve yerine dublörünün geçtiği, felç geçirdiği, William'dan şiddet gördüğü için yüzünün kötü durumda olduğu ve estetik operasyonlarını saklamak için yüzünü göstermediğine ilişkin sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.
Söylentilere nokta koymak için Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin üç çocuğuyla birlikte birkaç gün önce çekildiği söylenen bir fotoğrafını yayınladı.
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Ancak bu fotoğrafın altından da başka bir skandal çıktı. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle William ve Kate'in çocuklarının kıyafetlerindeki detaylara dikkati çekerek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etti.
KÖTÜ HABERİ KENDİSİ VERDİ
Tüm bu spekülasyonların ardından Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı.
Galler Prensesi, ocaktaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
KEMOTERAPİ ALACAK!
Galler Prensesi, doktorların kendisine önleyici kemoterapi almasını tavsiye ettiklerini ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarında olduğunu ifade etti.
Tedavisine başlayabilmek için geçirdiği büyük ameliyattan sonra iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prenses Kate, şu ifadeleri kullandı: "Fakat en önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."
Eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımlayan Galler Prensesi, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." diye konuştu.
AYRINTILARI AÇIKLAMADI
Ailesinin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Prenses Kate, kanserin ayrıntılarını ise açıklamadı.