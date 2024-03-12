Soykırımcılar birbirini yiyor! Katil Netanyahu’dan ABD Başkanı Biden’a üstü kapalı gönderme: Karşı çıkamaz





İsrail'in müttefiklerine seslenen Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.