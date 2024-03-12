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Soykırımcılar birbirini yiyor! Katil Netanyahu'dan ABD Başkanı Biden'a üstü kapalı gönderme: Karşı çıkamaz

Soykırım ortağı ABD ve katil israil birbirini yemeye devam ediyor. Son olarak katil Netanyahu, ABD Başkanı Biden'a üstü kapalı göndermede bulundu. Katil Bibi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 22:44 Güncelleme 12 Mart 2024, 22:56
Soykırımcılar birbirini yiyor! Katil Netanyahu’dan ABD Başkanı Biden’a üstü kapalı gönderme: Karşı çıkamaz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile arasındaki gerilim devam ederken, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız." dedi.



Netanyahu, Amerikan İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) toplantısına gönderdiği görüntülü mesajda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara değindi.

İsrail'e verdiği destekten dolayı Biden ve Washington yönetimine teşekkür eden Netanyahu, bunun devam etmesini umduğunu belirtti.



Netanyahu, "ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı kazanacağını" ileri sürerken, bunun da Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısıyla mümkün olacağını aksi halde Hamas'ın yeniden toparlanacağını savundu.

"Refah'ta işi bitireceğiz." diyen Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını yineledi.



İsrail'in müttefiklerine seslenen Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.



Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.

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