Fransız gazetesi Liberation , yayınladığı küstah karikatürle Gazze Şeridi 'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.





İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.