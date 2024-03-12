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Fransız gazetesi Liberation'dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti

Soykırımcı İsrail'e destek veren Fransız gazetesi Liberation alçak bir karikatür yayınlandı. Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Söz konusu karikatürde are ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli bir kadının eline vurarak onu durdurmasını tasvir etti.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 23:21 Güncelleme 12 Mart 2024, 08:03
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti

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Fransız gazetesi Liberation, yayınladığı küstah karikatürle Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.



İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

Liberation'dan alçak karikatürLiberation'dan alçak karikatür

Gazete, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı çirkin karikatürde fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli bir kadının eline vurarak onu durdurmasını tasvir etti.



Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de yer aldı.

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