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ABD’de Biden-Trump rövanşı tehlikede! Joe’nun soykırımcı İsrail’e desteğine tepki büyüyor: Demokrat seçmen kararsız

ABD’de Başkan Joe Biden’ın terör devleti İsrail’e verdiği desteğe ve ateşkesi sağlayamamasına yönelik tepki büyürken sandığa da yansıdı. Kasım 2024 seçimlerine aday belirlemek üzere Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin düzenlediği ön seçimlerde Biden konusunda kararsız seçmen sayısında büyük artış görüldü. Uzmanlar Demokratlardaki kararsızlığın Biden-Trump rövanşını tehlikeye atacağını söylüyor.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 16:26 Güncelleme 11 Mart 2024, 16:36
ABD’de Biden-Trump rövanşı tehlikede! Joe’nun soykırımcı İsrail’e desteğine tepki büyüyor: Demokrat seçmen kararsız

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ABD'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken mevcut başkan ve aday adayı Joe Biden ön seçim için bulunduğu her eyalette Gazze protestoları ile karşı karşıya kalıyor.

SOYKIRIMA DESTEK BIDEN'I BİTİRDİ

Biden'a soykırımcı İsrail'e verdiği destek dolayısıyla tepki gösteren protestocular pusulada da bağımsız adayları tercih ederken Biden'ın oylarının düşmesi bekleniyor.

DEMOKRAT SEÇMEN KAÇIYOR

101 bin Michigan seçmeni, ön seçimlerde oy pusulasında "kararsız" seçeneğini seçtikten sonra geçtiğimiz hafta çok sayıda eyalette düzenlenen Süper Salı seçiminde de 263 bin seçmen aynısını yaptı.

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GAZZE İÇİN "BOŞ BIRAK" KAMPANYASI

Wisconsin'de 2 Nisan'da düzenlenecek ön seçimlerden önce "boş bırakın" kampanyası başladı.

RÖVANŞ TEHLİKEYE GİRECEK

Biden'ın Gazze'de İsrail'e verdiği desteğin Donald Trump'a karşı rövanş maçında şansını tehlikeye atacağı düşünülüyor.

"Boş bırakın" kampanyasını Michigan'da organize eden Demokrat stretejist Waaled Shadid, "Bu seçmenlerin sadece ahlaki açıdan değil, siyasi açıdan da önemli olduğunu göstermek istedik. Çünkü eğer seçime katılmazlarsa ki çoğu öyle görünüyor bu Biden için çok ciddi sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Biden'ın kampanya sözcüsü Lauren Hitt, Süper Salı seçimlerinin ardından Başkan'ın "sesini duyurmanın ve demokrasimize katılmanın Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temel bir parçası olduğuna inandığını" söyledi.

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TEK EYALETTE 46 BİN KARARSIZ OY

Minnesota'da organizatörler, eyaletteki Süper Salı ön seçimlerinden sadece beş gün önce seçmenleri telefonla aramaya başladı. Son dakika hamlesi toplam oyun yüzde 19'unu oluşturan 46 bin kararsız oy kazandırdı.

Kararsız oy kullanan Demokrat seçmenler Biden'ın Gazze'de soykırımı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını belirtiyor.

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