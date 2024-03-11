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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı

Soykırımcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ulusal Holokost Müzesi’nin açılışına katılmak için gittiği Hollanda’da protestocular tarafından karşılandı. Gazze için ateşkes çağrısı yapan protestocular Herzog’un Hollanda’ya gelmesine tepki gösterdi ve müze yakınlarında toplanarak Herzog’u Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na yönlendiren tabelalar tuttu.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:07 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:52
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı

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Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Ulusal Holokost Müzesi'nin açılışında Filistin'i destekleyen aktivistler tarafından protesto edildi.

HERZOG'A PROTESTOLU KARŞILAMA: SOYKIRIM SUÇLUSU ARANIYOR

Herzog'un Hollanda'ya gelmesine tepki gösteren protestocular müze yakınında toplandı ve "Bir daha asla" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Protestocular ayrıca Herzog'un fotoğrafının basılı olduğu "Soykırım suçlusu aranıyor" yazıl broşürler dağıttI.

SOYKIRIMCI ADALET DİVANI'NA

İnsan hakları grupları, müze çevresine Herzog'u Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) yönlendiren tabelalar tuttu.

"FİLİSTİNLİLERİN YÜZÜNE ATILMIŞ BİR TOKAT"

Holokost Müzesi, Hollanda'dan sınır dışı edilen ve Nazi kamplarında öldürülen 120 bin Yahudi'nin yanı sıra II. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin maruz kaldıkları acıları konu ediniyor.

Hollanda'nın Filistin yanlısı örgütü Haklar Forumu, Herzog'un varlığını "İsrail'in sevdiklerini nasıl öldürdüğünü ve topraklarını nasıl yok ettiğini çaresizce izleyebilen Filistinlilerin yüzüne atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.

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Yahudi Kültür Merkezi tarafından müzenin açılışından önce yapılan açıklamada "Savaş devam ederken Ulusal Holokost Müzesi'nin açılıyor olması daha da rahatsız edici. Bu durum görevimizi daha da acil hale getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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