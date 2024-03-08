Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti

Ramazan ayına günler kala katil Başbakan Benjamin Netanyahu'dan kanlı Refah planını uygulama sözü geldi.
Ramazan ayına günler kala katil Başbakan Benjamin Netanyahu'dan kanlı Refah planını uygulama sözü geldi.
KATİL BİBİ SOYKIRIM İÇİN GÜN SAYIYOR
Gazze'de yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'ta büyük bir katliam yapacağını açıkça ilan eden Netanyahu, "Tam da uluslararası baskı arttığında kendi aramızdaki safları sıklaştırmalıyız. Savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız." dedi ve soykırım planını ilan etti.
BIDEN'DAN YÜZER İSKELE SÖZÜ: RESMEN DALGA GEÇTİ
Netanyahu Ramazan ayı için hazırladığı kanlı Refah planın uygulamak resmen gün sayarken ABD Başkanı Joe Biden ise "Birliğin Durumu" konuşmasında ABD ordusunun gıda yardımına müsaade edilmeyen Gazze'ye yardım taşımak için yüzer iskele inşa edeceğini açıkladı ve paraşütlerle gıda attığı Gazze ile adeta bir kez daha dalga geçti.
ABD'NİN ATEŞKES VAATLERİ BOŞA DÜŞTÜ
Terör devleti İsrail Ramazan ayı için kanlı Refah planına devam edip Kahire'de düzenlenen ateşkes görüşmelerini sabote ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta, kısa bir süre içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağına ilişkin vaatler de boşa çıktı.
NETANYAHU İLAN ETTİ! REFAH PLANINDAN VAZGEÇMİYORLAR
Katil Netanyahu, son olarak perşembe günü yaptığı açıklamada "Tam da uluslararası baskı arttığında kendi aramızdaki safları sıklaştırmalıyız. Savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız." dedi ve Ramazan ayına günler kala Refah'a yapmayı planladığı saldırıdan vazgeçmediğini açıkça ortaya koydu.
Perşembe günü İsrailli subayların eğitim gördüğü bir okulda konuşan Netanyahu, İsrail'in "Hamas'ın son kalesi Refah dahil" Gazze'nin her yerinde faaliyet göstereceğini de belirtti ve "Her kim bize Refah'ta harekete geçmememizi söylerse savaşı kaybetmemizi söylüyor demektir ve bu gerçekleşmeyecektir." dedi.
SOYKIRIM KABİNESİ AÇIKÇA TEHDİT ETTİ
Terör devleti İsrail'in soykırım kabinesinden sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant ise perşembe günü yaptığı açıklamada Hamas ile savaşmaya devam etme istediğinin sinyalini verdi. The Times of Israel'in aktardığına göre Gallant, "Ya teslim olun ya da ölün. Üçüncü bir seçenek yok" dedi.
Soykırımcı İsrail, açıkça Ramazan ayında Gazze'de katliama devam edeceğini ilan ederken ABD ise resmen dalga geçer gibi haftalardır kıtlığın devam ettiği ve çocukların açlıktan hayatını kaybettiği Gazze'de yüzer iskele inşa edip yardım taşıyacağını iddia ediyor.