Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti

İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından binlerce Filistinli aile, evlerini terk ederek Refah kentine sığınmak zorunda kaldı. Refah kentinde Mısır sınırına yakın bölgede çadır kuran Filistinliler, saldırıların sürmesi ve yardımların çok az olması nedeniyle gıda, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün mücadele veriyor.

Gazze'de yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin sığındığı Refah 'ta büyük bir katliam yapacağını açıkça ilan eden Netanyahu, "Tam da uluslararası baskı arttığında kendi aramızdaki safları sıklaştırmalıyız. Savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız." dedi ve soykırım planını ilan etti.

BIDEN'DAN YÜZER İSKELE SÖZÜ: RESMEN DALGA GEÇTİ

Netanyahu Ramazan ayı için hazırladığı kanlı Refah planın uygulamak resmen gün sayarken ABD Başkanı Joe Biden ise "Birliğin Durumu" konuşmasında ABD ordusunun gıda yardımına müsaade edilmeyen Gazze'ye yardım taşımak için yüzer iskele inşa edeceğini açıkladı ve paraşütlerle gıda attığı Gazze ile adeta bir kez daha dalga geçti.

ABD'NİN ATEŞKES VAATLERİ BOŞA DÜŞTÜ

Terör devleti İsrail Ramazan ayı için kanlı Refah planına devam edip Kahire'de düzenlenen ateşkes görüşmelerini sabote ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta, kısa bir süre içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağına ilişkin vaatler de boşa çıktı.

NETANYAHU İLAN ETTİ! REFAH PLANINDAN VAZGEÇMİYORLAR

Katil Netanyahu, son olarak perşembe günü yaptığı açıklamada "Tam da uluslararası baskı arttığında kendi aramızdaki safları sıklaştırmalıyız. Savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız." dedi ve Ramazan ayına günler kala Refah'a yapmayı planladığı saldırıdan vazgeçmediğini açıkça ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden