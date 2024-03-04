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Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...

Türkiye başta savunma sanayii alanında olmak üzere dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışmaya başladı. Türkiye'nin aksine Avrupa ve ABD'den ithal silah sistemleri alan Yunanistan'dan basın, Türkiye'nin şubat ayında yaptığı 4 jeopolitik hamleyi manşetlerine taşıdı. Ethnos Gazetesi, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerde attığı yeni adım, Somali ve Cibuti ile imzalanan anlaşmalar, Türk muharip uçağı KAAN ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssüne ilişkin bir haber yayımladı. Söz konusu haberde stratejilerin 1mat" hamlesi olduğu belirtilerek, Türk deniz gücünün Kızıl Deniz, Aden Körfezi ve İran Körfezi'nde istikrarlı bir varlık edindiği vurgulandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 19:09 Güncelleme 04 Mart 2024, 19:10
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlarla süper lige yükseldi.

Başkan Erdoğan önderliğinde son yıllarda pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Avrupa ve ABD'den ithal silah sistemleri alan Yunanistan geliyor.

YUNAN BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI
Bu kapsamda Yunan Ethnos Gazetesi, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerde attığı yeni adım, Somali ve Cibuti ile imzalanan anlaşmalar, Türk muharip uçağı KAAN ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssüne ilişkin bir haber yayımladı.

4 JEOPOLOTİK HAMLE
Haberde, Türkiye'nin şubat ayında yaptığı bu jeopolitik hamlelerin önemi vurgulandı. Bu hamlelerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika yolunu açtığına işaret edilen haberde, Türkiye'nin Geçitkale'deki yeni yapılanma hamlesinin çok yönlü bir değişimin de habercisi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yapacağı enerji hamleleri ve sondajları için Geçitkale'deki üssün büyük stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan haberde, bu üs yapılanmasının, hava sahası aracılığıyla deniz alanlarını kontrol edecek bir mekanizma oluşturduğu aktarıldı. Haberde, Türkiye'nin kıta sahanlığının İHA'larla korunması amacıyla Suriye'nin kuzeyi, Libya ve Mısır çizgisinin kontrolü için de bu üssün son derece önemli olduğu ifade edildi.

YİNE KAAN'I YAZDILAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun ardından yeni bir uçak gemisi inşası için ön çalışmaları başlattığı belirtilen haberde, KAAN'ın bu yeni uçak gemisini iniş ve kalkış için kullanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"MAT" HAMLESİ
Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerine de değinilen haberde, Fransa'nın bölgede oluşturduğu boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğuna ve bunun da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 yılı aşkın süredir çizdiği stratejinin bir parçası olarak bir "mat" hamlesi olduğu belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin Somali ve Cibuti ile imzaladığı anlaşmalara da değinilerek, bu çerçevede Türk deniz gücünün Kızıl Deniz, Aden Körfezi ve İran Körfezi'nde istikrarlı bir varlık edindiği vurgulandı.

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