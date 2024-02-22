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Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! 🏹Türkiye 2024'te zirveye kapak attı! İşte TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower şirketi, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirlemek üzere kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Teknoloji, askeri birim miktarları, mali durum, lojistik, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktörü dikkate alan araştırma sonucunda ortaya çıkan liste, merakla bekleniyordu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:07 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:15
Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! 🏹Türkiye 2024’te zirveye kapak attı! İşte TSK’nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü 1

Dünyanın en güçlü 100 ordusu listesi güncellendi ve Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi. Global Firepower'ın detaylı analizi, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörü değerlendirerek gerçekleştirildi. Bu kapsamlı inceleme sonucunda ortaya çıkan liste, uluslararası alanda büyük önem taşıyor.

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! 🏹Türkiye 2024’te zirveye kapak attı! İşte TSK’nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! 🏹Türkiye 2024’te zirveye kapak attı! İşte TSK’nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü 3

99 - LETONYA

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