Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! 🏹Türkiye 2024'te zirveye kapak attı! İşte TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower şirketi, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirlemek üzere kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Teknoloji, askeri birim miktarları, mali durum, lojistik, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktörü dikkate alan araştırma sonucunda ortaya çıkan liste, merakla bekleniyordu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste haberimizde...