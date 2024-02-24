5. nesil savaş uçağı: Kaan | İşte diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?



KAAN 5. NESİL

KAAN, özellikleri, milli ve yerli imkânlarla üretilmiş olması, 5. nesil uçak kategorisinde yer alması ve bir dizi yüksek teknolojiye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Radar izini düşüren özel boyası ve tasraımı, gövde istasyonları, yerli üretim AESA radarı, süperseyir özellikleri gibi bir çok detay, Kaan'ı modern savaş uçakları arasında öne çıkarıyor. KAAN, özellikle mühimmat taşıma kapasitesi ve elektronik harp yetenekleri bakımından, ABD'nin F-35'inden daha üstün. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'lardan da… F-16 dördüncü nesil savaş uçağı. KAAN ise F-35 ve F-22 jetleri gibi beşinci nesil.



DÜNYANIN EN HIZLI BİTENİ

KAAN'ın geliştirilme süreci de oldukça kısa sürdü. Türkiye 15 Aralık 2010'da, F-16 filosunun yerini alacak ve F-35 Lightning gibi diğer kritik uçaklarla birlikte çalışacak yeni nesil savaş uçağının üretilmesine karar verdi. Milli Muharip Savaş Uçağı MMU ve TF-X olarak adlandırılan ve son olarak KAAN adı veriler proje için belirlenen ilk uçuş tarihi 2025 olarak belirlendi. Envantere giriş tarihi ise 2028 olarak öngörüldü. Fakat daha sonra TUSAŞ, beklenenden daha hızlı projeyi tamamladı. F35 programı 1995'te başladı ve bitirilmesi çok daha uzun sürdü. Avrupa Birliği yapımı 4.5 nesil Eurofighter'ın temeli 1989'da atıldı. Proje 2003-2005 yıllarına kadar sürdü.

6'SINI DA ÇALIŞIYORUZ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'da F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtiklerini, projenin dünyanın en hızlı biten projesi olduğunu söyledi. KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Kotil, "Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. Rusların SU-57'si, ABD'nin F-22'si, F-35'i onların karşısına çıkabilecek bir uçak anlamına geliyor. İçinde yok yok aslında. Biz bu uçağı yaparken zorun zorunu seçtik. F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. 6'sını da çalışıyoruz" dedi.

KAAN'A GÜÇ KATACAK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından teşekkür mesajı yayımladı. Akyol, "ASELSAN'ın misyonu KAAN'ı 'BİLGE KAAN' yapmak. Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgârı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak" dedi. ASELSAN riptolu haberleşme, tanıma-tanıtma, veri linki, 3 boyutlu iç haberleşme, yedek uçuş gösterge, TULGAR kaska monteli gösterge birimi, lazer ikaz, entegre elektronik harp, AESA burun radarı gibi ekipmanlarla üstün KAAN'a güç katacak.