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ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken bölgede ilginç bir gelişme yaşandı. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 23:43 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:38
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs'te bir diplomatın öldüğünün doğrulandığı ancak bu kişinin ABD'nin İsrail Büyükelçisi olmadığı bilgisi verildi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI
Açıklamada ABD'li diplomatın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, diplomatın ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı kaydedildi.

APARTMAN DAİRESİNDE ÖLÜ BULUNDU
İsrail basınında söz konusu diplomatın Kudüs'te bir apartman dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

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