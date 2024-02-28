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ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti

“Özgür Filistin” diye seslenerek Washington’daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD’li havacı Aaron Bushnell ile ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Bushnell’ın arkadaşı, Bushnell ile kendisini ateşe vermeden iki gün önce konuştuklarını ve Bushnell’ın ABD kuvvetlerinin Gazze’de savaştığını söylediğini belirtti. Bushnell’ın istihbarat verileri üzerinde çok gizli yetkilere sahip olduğunu belirten arkadaşı, ilk kez protokolü çiğneyerek bu bilgiyi paylaştığını söyledi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:23 Güncelleme 28 Şubat 2024, 10:29
ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti

Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek pazartesi günü Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe veren ABD'li havacı Aaron Bushnell ile ilgili dengeleri alt üst edecek bir iddia ortaya atıldı. Bushnell'ın bir arkadaşı New York Post'a Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden birkaç saat önce ABD askerlerinin Gazze'deki Hamas tünellerinde savaştığına dair gizli bir bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell için çiçekler bırakarak, mum yaktı.Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell için çiçekler bırakarak, mum yaktı.

"İSTİHBARAT VERİLERİ ÜZERİNDE ÇOK GİZLİ YETKİYE SAHİPTİ"

Hava Kuvvetlerinin 70. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) Kanadı'nda görev yapan fakat aynı zamanda çevrimiçi olarak "radikal anarşist" gruplarla etkileşime girdiği iddia edilen Bushnell'ın arkadaşı, Bushnell'ın askeri istihbarat verileri üzerinde "çok gizli yetkiye" sahip olduğunu söyledi ve "Cumartesi günü bana o tünellerde askerlerimizin olduğunu ve cinayetlere ABD askerlerinin katıldığını söyledi." dedi.

Aaron BushnellAaron Bushnell

ABD ASKERLERİNİN GAZZE'DE SAVAŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

New York Post'a konuşan arkadaşı Bushnell için "Bana söylediği şeylerden biri de masasına gelenler arasında ABD askerlerinin Filistin'deki soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada askerlerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY GAZZE'YE ORDU MU GÖNDERDİ?

Soykırımcının en büyük ortağı ABD Gazze konusunda tutarsız adımlar atmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden bir yandan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile aralarının bozulduğuna yönelik ifadeler kullanıp bu yönde bir hava oluştursa da ABD'nin el altından soykırımcı İsrail'e destek olduğu çok açık.

New York Times ise Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD Özel Harekat güçlerinin İsrail'de konuşlandırıldığını iddia ediyor. Özel kuvvetler ayrıca, Gazze'deki Hamas üyelerini ve tünelleri yok edebilmeleri için İsrail birliklerine strateji konusunda yardımcı oluyor. İlgili raporda ise askerlere herhangi bir savaş görevi verilmediği iddia ediliyor.

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İLK KEZ PROTOKOLÜ ÇİĞNEDİ

ABD Hava Kuvvetleri Buhsnell'ın unvanının İnovasyon Hizmetleri Teknisyeni olduğunu doğruladı fakat hangi güvenlik iznine sahip olduğunu belirtmedi. Bushnell'ın arkadaşı ise, Bushnell'ın Hamas'ı desteklemediğini, dört yıldır güvenlik izni olduğunu fakat ilk kez bu hadisede protokolü çiğnediğini ve vermemesi gereken bir bilgi verdiğini söyledi.

İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ! ÇOK KORKMUŞTU

Arkadaşı Bushnell'ın "Özgür Filistin" diye slogan atarak kendisini yaktığı anlar için "Korkmuştu" dedi. Arkadaşı, ayrıca, Bushnell'ın intihar atabileceğini hiç düşünmediğini, intihar hakkında "Bunun Tanrı'nın planına aykırı olduğunu, her zaman intihardan daha iyi çözümler olduğunu, intiharın hiçbir şeyi düzeltemeyeceğini" söylediğini belirtti. Bushnell'ın intihar ettiğine inanamadığını belirten arkadaşı, "İntihar Aaron'un yapacağı bir şey değil." dedi.

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Arkadaşı, Aaron Bushnell hakkında ayrıca "Aaron çok analitik biriydi, Bu tür bir kararı üzerine çok düşündükten sonra verirdi. Görünüşte tanıyabileceğiniz en sakin, havalı ve kendine hakim kişidir. Onun videosunu izlediğinizde ne kadar sakin, soğukkanlı ve kendine hakim olduğunu görürsünüz. Bu onun normal kişiliği." İfadelerini kullandı.

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