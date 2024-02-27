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‘Soykırıma ortak olmayacağım’ diyerek kendisini yaktı! ABD’li havacı Aaron Bushnell ‘devrim ateşi’ oldu: Arap Baharı’nı başlatan Muhammed Bouazizi’ye benzetildi

Gazze’deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini ateşe veren ABD’li havacı Aaron Bushnell hakkındaki detaylar ortaya çıkarken 25 yaşındaki Bushnell sosyal medyada “devrim ateşi” olarak nitelendirilmeye başlandı. Bushnell sosyal medyada Arap Baharı’nı kendini ateşe vererek tetikleyen Tunuslu Muhammed Buazizi’ye benzetilirken ABD basını da “bir protesto biçimi olarak kendini yakma eylemlerini” ele aldı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:25 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:04
‘Soykırıma ortak olmayacağım’ diyerek kendisini yaktı! ABD’li havacı Aaron Bushnell ‘devrim ateşi’ oldu: Arap Baharı’nı başlatan Muhammed Bouazizi’ye benzetildi

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yeni saldırı hazırlığı yaparken Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD'li havacı Aaron Bushnell, gündemden düşmüyor. Soykırıma ortak olmayacağını söyleyip "Özgür Filistin" diye slogan atarak kendini ateşe veren Aaron Bushnell, sosyal medyada ve ABD basınında devrim ateşi olarak görülmeye başlandı.

Aaron BushnellAaron Bushnell

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

GAZZE İÇİN KENDİNİ YAKAN BUSHNELL SOSYAL MEDYANIN "DEVRİM ATEŞİ" OLDU

ABD ordusunun aktif üyesi olduğu ortaya çıkan 25 yaşındaki Bushnell, "Özgür Filistin" sloganı ile kendisini yaktığı ve sosyal medyada yayımladığı görüntülerle, kariyeri ve sosyal medya paylaşımları ile gündemde yerini korurken sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "devrim ateşi" olarak görülmeye başlandı.

ARAP BAHARI'NI TETİKLEYEN TUNUSLU BUAZİZİ'YE BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Bushnell'i Arap Baharı devrimini kendisini ateşe vererek tetikleyen Tunuslu Muhammed Buazizi ile karşılaştırılıyor.

USA TODAY: DEVRİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN İSİMLER

Sosyal medyada yapılan yorumların ardından ABD basını da bir protesto biçimi olarak kendini yakma eylemlerini incelemeye başladı. USA Today'de Aaron Bushnell ile ilgili bugün yayımlanan bir haberde kendisini ateşe vererek devrimin fitilini de ateşleyen isimler tek tek incelendi.

Vietnamlı Budist keşiş Thich Quang Duc'un 11 Haziran 1963'te Saygon sokaklarında yakmasının tgarihin en ünlü protestolarından biri olduğunu beliren USA Today, 2010 yılında 26 yaşındaki Tunuslu sokak satıcısı Muhammed Bouazizi'nin kendisini ateşe verdiğini ve kısa bir süre içinde protestoların Mısır, Suriye, Libya, Yemen ve Bahreyn de dahil olmak üzere bölge ülkelerine sıçradığını hatırlattı.

KİM BU AARON BUSHNELL?

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'e ait olduğu değerlendirilen fakat teyit edilemeyen sosyal medya hesaplarında, yazılım mühendisliği tecrübesi olduğu dikkat çeken Bushnell'in ekip çalışmalarında yöneticilerinden övgü aldığı fark edildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif personeli olduğunu duyurduğu Bushnell'e ait olduğu düğünülen LinkedIn hesabında Bushnell'ın Utah eyaletinde Western Governor's Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yaptığı görüldü.

Bushnell'in, Southern New Hampshire Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi aldığı görülüyor.

Hesaba göre, Bushnell, Maryland Global Campus Üniversitesinde Bilgisayar Bilimi bölümünde okudu, ayrıca Python, Perl bilgisayar dilleri, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) işletim sistemi ve Ansible yazılım platformuna hakim bir yazılım mühendisi.

Eylül 2020'de CompTIA Security+ siber güvenlik sertifikası alan Bushnell'in becerileri arasında web geliştirme, ağ yönetimi, bilişim yönetimi, windows sistem yönetimi, ağ güvenliği, siber güvenlik ve bilişim işlemleri yer alıyor.

LinkedIn hesabında, 25 yaşındaki Bushnell'in, yaptığı işlerde ekip çalışmasında başarılı olduğu ve bu nedenle yöneticilerinden övgü aldığı yazıyor.

LinkedIn profiline göre, ABD Hava Kuvvetlerinde yedi ay boyunca temel ve teknik eğitim alan Bushnell, eğitimini birinci olarak tamamlamasının ardından iki yıl boyunca Bilişim Teknolojileri Altyapısı İzleme ve Gözetim görevinde yer aldı.

Bushnell'in halihazırda ABD Hava Kuvvetlerinde, DevOps Mühendisi olarak çalıştığı ifade ediliyor.

Aaron Bushnell'in 2015-2017'de Hristiyanlık içerikli kitaplar ve müzikler üreten Paraclete Press adlı bir şirkette Bilişim ve Ağ Geliştirme Uzmanı olarak çalıştığı da belirtiliyor.

"ÜLKEM SOYKIRIM YAPIYOR OLSA NE YAPARDIM?"

Bushnell'in bir Twitch kanalına yönlendirdiği paylaşımda da "Birçoğumuz 'Kölelik döneminde yaşıyor olsaydım ne yapardım? Ya da Güney'deki Jim Crow döneminde yaşıyor olsaydım, apartheid altında olsaydım ya da ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?' diye sormayı severiz. Şu anda bunu yapıyorsunuz." ifadeleri kullanılıyor.

Bushnell'e ait olduğu sanılan Facebook hesabında paylaşılan bir fotoğrafta 2018'de görev sırasında öldürülen polis Sean Gannon ile K-9 köpeği Nero'nun anıldığı bir tişörtü tutan grup üyelerinin arasında kendisi de görülüyor.

ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdiABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
ABD'li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini ateşe verdi

Facebook hesabına göre, Bushnell, Kent State Üniversitesi içinde kurulan "Students for Justice in Palestine (Filistin'deki Öğrenciler için Adalet)" topluluğunun sayfasını takip ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önüne gelerek başından aşağı benzin dökerek kendini ateşe vermişti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, kamuflaj giyen ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." diyen Bushnell'in üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı dikkati çekmişti.

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