Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail'e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden'dan açık itiraf: "Ben siyonistim"

İKİYÜZLÜ BIDEN BİR KEZ DAHA "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" DEDİ

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar.

Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.