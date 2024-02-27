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Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail'e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden'dan açık itiraf: "Ben siyonistim"

Soykırımcı İsrail, 144 gündür Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. İnsanlık dışı saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit edildi. Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. İsrail ile Gazze'deki esirlerin tamamının serbest bırakılması için ramazan boyunca saldırıların durdurulması konusunda anlaştıklarını belirten ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı skandal açıklamada, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok ben bir siyonistim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 00:01 Güncelleme 28 Şubat 2024, 00:20
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail’e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden’dan açık itiraf: Ben siyonistim

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma, işgal altındaki Batı Şeria'da ise saldırılara ve tutuklama kampanyasına devam ediyor.

Ramazan ayında yerinden edilmiş Filistinli yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a yönelik büyük bir saldırı planladığını duyuran soykırımcı İsrail, devam eden tehditleri ile bölgede endişeleri artırıyor.



BIDEN'DAN ŞARTLI ATEŞKES
ABD Başkanı Joe Biden, militanların elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması halinde, İsrail'in yaklaşan Müslüman oruç ayı Ramazan ayında Gazze'de Hamas'a karşı savaşını durdurmaya istekli olacağını söyledi.

Tüm bunların yanında katliamın ilk gününden bu güne katil İsrail'e sayısız destekte bulunan Biden'ın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı.



Katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." yanıtını verdi.

"İSRAİL RAMAZAN BOYUNCA SALDIRMAYACAK"
Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.



"BEN BİR SİYONİSTİM!"
Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." şeklinde konuştu.

Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

İKİYÜZLÜ BIDEN BİR KEZ DAHA "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" DEDİ
ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar.

Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.

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