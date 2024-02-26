ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi

Terör devleti İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yeni bir katliam hazırlığı yaparken ABD'de İsrail soykırımını protesto eden bir havacı kendini ateşe verdi. ABD ordusuna bağlı ve aktif görevde olduğu öğrenilen havacının Washington DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakarken "Özgür Filistin" diye bağırdığı bildirildi.
ABD'Lİ HAVACI KENDİNİ ATEŞE VERDİ
ABD'li yetkililere göre ABD ordusunun aktif üyesi, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı savaşını protesto etmek amacıyla Washington DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.
Washington itfaiye teşkilatına göre, ismi hemen açıklanmayan adam "hayati tehlike arz eden yaralarla" hastaneye kaldırıldı. Teşkilat, acil müdahale ekiplerinin "İsrail büyükelçiliği dışında yanan kişi için yapılan çağrıya cevaben saat 13.00'ten hemen önce olay yerine koştuğunu söyledi. Geldiklerinde ABD Gizli Servisi'nden memurların yangını çoktan söndürmüş olduğunu belirttiler.