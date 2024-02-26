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ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi

ABD’li bir protestocu, Washington DC’deki İsrail büyükelçiliği önünde Gazze’deki soykırımı protesto etmek için kendini ateşe verdi. ABD Hava Kuvvetleri’nin bildirdiğine göre orduda aktif görev aldığı öğrenilen ABD’li şahıs, soykırıma suç ortağı olmayacağını söyledi ve “Özgür Filistin” diye bağırarak kendini yaktı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 09:11 Güncelleme 26 Şubat 2024, 09:16
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi

Terör devleti İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yeni bir katliam hazırlığı yaparken ABD'de İsrail soykırımını protesto eden bir havacı kendini ateşe verdi. ABD ordusuna bağlı ve aktif görevde olduğu öğrenilen havacının Washington DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakarken "Özgür Filistin" diye bağırdığı bildirildi.

ABD'Lİ HAVACI KENDİNİ ATEŞE VERDİ

ABD'li yetkililere göre ABD ordusunun aktif üyesi, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı savaşını protesto etmek amacıyla Washington DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

Washington itfaiye teşkilatına göre, ismi hemen açıklanmayan adam "hayati tehlike arz eden yaralarla" hastaneye kaldırıldı. Teşkilat, acil müdahale ekiplerinin "İsrail büyükelçiliği dışında yanan kişi için yapılan çağrıya cevaben saat 13.00'ten hemen önce olay yerine koştuğunu söyledi. Geldiklerinde ABD Gizli Servisi'nden memurların yangını çoktan söndürmüş olduğunu belirttiler.

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDE AKTİF GÖREVDEYDİ

ABD Hava Kuvvetleri, İsrail büyükelçiliği önünde kendisini yakan şahsın aktif görevli bir havacı olduğunu söyledi.

KENDİNİ YAKIP SOSYAL MEDYADA YAYIMLADI

ABD medyası protestocunun kendisini Twicht'te canlı yayımladığını ve kendisini ateşe vermeden önce "soykırıma suç ortağı olmayacağını" ilan ettiğini bildirdi. Protestocu daha sonra "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak kendisini ateşe verdi. Görüntülerin Twich'ten kaldırıldığı, yerel polisin olayı araştırdığı bildirildi.

Washington polisi, ayrıca, şahsa ait olabilecek şüpheli bir araçta patlayıcı madde olabileceğinden şüphelendi fakat araçta herhangi bir tehlikeli madde bulunmadı.

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