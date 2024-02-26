ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi

ABD Hava Kuvvetleri, İsrail büyükelçiliği önünde kendisini yakan şahsın aktif görevli bir havacı olduğunu söyledi.

KENDİNİ YAKIP SOSYAL MEDYADA YAYIMLADI

ABD medyası protestocunun kendisini Twicht'te canlı yayımladığını ve kendisini ateşe vermeden önce "soykırıma suç ortağı olmayacağını" ilan ettiğini bildirdi. Protestocu daha sonra "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak kendisini ateşe verdi. Görüntülerin Twich'ten kaldırıldığı, yerel polisin olayı araştırdığı bildirildi.

Washington polisi, ayrıca, şahsa ait olabilecek şüpheli bir araçta patlayıcı madde olabileceğinden şüphelendi fakat araçta herhangi bir tehlikeli madde bulunmadı.