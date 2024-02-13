Batı basını bir kez daha Pasifik’i işaret etti: Pekin savaş gemisi üretirken ABD emekliye ayırıyor! Hangi ülke savaşa hazır? İşte, ABD ve Çin’in askeri gücü

ABD basını her fırsatta ABD- Çin savaşını işaret etmeye devam ediyor. ABD ile Çin arasında istihbarat savaşı her geçen gün kızışırken ABD gazetesi Wall Street Journal resmen savaş çığırtkanlığına başladı. Daha önce de Çin'in istihbarat savaşında ABD'nin önüne geçtiğini belirten ve Korkunç Çin Dosyası'nı açtı ve savaş borazanlarını çalmaya başladı.

"Çin tersaneleri uzun bir savaşa hazır Amerika hazır değil" başlığını kullanan Wall Street Journal, "Çin tersaneleri gelişip savaş zamanı hızında inşa etmeye hazırken ABD'nin tersaneleri karmaşa içinde." İfadelerini kullandı.

ÇİN ABD'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Geçtiğimiz yıl dünyadaki ticari gemi üretiminin yarısından fazlasını Çin'in yaptığını ve böylece açık ara önde gelen küresel gemi üreticisi haline geldiğini belirten Wall Street Journal, bir zamanlar Batılı imparatorlukların kurulmasına yol açan tersanelerin küçüldüğüne dikkat çekti. ABD'nin üretime neredeyse hiçbir katkısı olmadığını belirten Wall Street Journal, Çin'in inşa etmediği şeylerin de Güney Kore ve Japonya'dan geldiğini belirtti. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde kıdemli yardımcı araştırmacı Thomas Shugart, "Çin'in gemi inşasının ölçeğini anlamak neredeyse zor. Amerikan gemi inşasını gölgede bırakma derecesi inanılmaz." şeklinde konuştu.

Uzun süren bir çatışma durumunda Çin'in tersanelerinin donanmasına önemli bir üstünlük sağlayacağını belirten Wall Street Journal, savaş zamanına yönelik hazırlanan tersanelerin üretimi hızlandırabileceğini, kaybedilen gemilerin yerine yenilerini getireceğini, hasar görenleri onarabileceğini belirtti.

Çin, gemi yapım gücünün büyük bir kısmını tek bir yerde topluyor.

"ABD ÇİN İLE SAVAŞA HAZIR DEĞİL"

ABD'li stratejistler ise Ukrayna çatışmasından yola çıkarak "savaşların uzun sürebileceğini ve mücadele etmek için endüstri gerektirdiğini, ABD'nin silah fabrikalarının Ukrayna'nın savaş alanlarına ayak uydurmak için mücadele ettiğini, mühimmat üreticileri ve tersanelerin Çin'le savaşa hazır olmadığını" belirtiyor.

RAPORDA ORTAYA ÇIKTI: ÇİN'DE DEVASA GEMİ ÜSSÜ

Çin'in olası bir savaş durumunda gemilerini onarmak gibi konularda sorun yaşamayacağını belirten Wall Street Journal, Şangay yakınlarındaki Yangtze Nehri'nin ağzındaki adada iki devasa tersane bulunduğunu belirtti. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin mayıs ayı raporunda Changxing Adası'nın devasa bir "gemi inşa üssü"ne dönüştüğü belirtildi.

ABD GEMİLERİ EMEKLİYE AYRILIYOR

Çin savaş donanmasının 370 savaş gücü gemisine sahip olduğu belirtilirken bu sayının ABD Donanması'ndan çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Çin'in 2030 yılına kadar ise bu sayıyı 435'e çıkarması bekleniyor.

Öte yandan ABD Donanması'nın ise önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmete aldığından daha fazla gemiyi emekliye ayırması bekleniyor. Peki ABD ve Çin'in askeri gücü arasında nasıl farklar var? İşte, ABD ve Çin askeri gücü kıyaslaması…

ABD-ÇİN ASKERİ GÜCÜ KIYASLAMASI

2024 Amerika Birleşik Devletleri Askeri Gücü

GFP Endeksi Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk 5 askeri güç arasında gösteriyor.

2024 yılı için Amerika Birleşik Devletleri, yıllık GFP incelemesinde değerlendirilen ülkeler arasında 145 ülke arasında 1. sırada yer alıyor. Ülkenin PwrIndx puanı 0,0699'dur (0,0000 puanı 'mükemmel' olarak kabul edilir)

2024 Çin Askeri Gücü

GFP Endeksi Çin'i ilk 5 askeri güç arasında gösteriyor. 2024 yılı için Çin, yıllık GFP incelemesinde değerlendirilen 145 ülke arasında 3. sırada yer alıyor. Ülkenin PwrIndx puanı 0,0706'dır (0,0000 puanı 'mükemmel' olarak kabul edilir)