İstihbarat savaşında Pekin Washington’ı solladı! Aksa Tufanı CIA’in dikkatini dağıttı: Korkunç Çin Dosyası’nda neler var?

CIA Direktörü William Burns ise Wall Street Journal'a verdiği demeçte "Biden yönetiminin Amerikan güvenliğine yönelik en büyük tehlike olarak nitelendirdiği Çin'in CIA'in yapılacaklar listesinin başında yer almaya devam ettiğini" söyledi ve şöyle konuştu:

ABD gazetesi, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD istihbarat teşkilatlarının Orta Doğu ve Afganistan'a yöneldiğini fakat Çin 'i hedef almayı da bırakmadığını belirtti. ABD istihbaratının 2000'li yılların ortalarında Çin'e yoğunlaştığını fakat en az on yıl kadar öncelik haline getiremediğini belirtti.

ABD 'nin casus uyduları ile Çin 'in askeri konuşlandırmalarını ve modernizasyon planlarını yakından izlediğini; siber ve diğer dinleme cihazları ile Çin'in iletişim ağının geniş bir bölümünü ele geçirdiğini iddia etti. Yetkililer bunun ötesinde ABD'nin Şi'nin planlarına ilişkin bilgisinin çoğunlukla çıkarımlardan ve sık sık kamuoyuna yaptığı açıklamaların incelenmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

ABD'NİN AJANLARI İDAM EDİLDİ: KORKUNÇ ÇİN DOSYASI

Wall Street Journal, ayrıca, ABD'nin Çin'deki ajanlarının idam edildiği 10 yıl öncesine göre bugün Çin'in çok daha zorlu bir istihbarat hedefi olduğuna dikkat çekti. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner da bir röportajında "Maalesef Çin'in amaçları ve hedefleri o kadar geniş ki harika bir iş çıkardığımızı söylemek gerçekten çok zor." demişti. ABD'li eski yetkililer ise CIA analistlerinin 2000'li yılların başında Çin'in ekonomik büyümesi ve askeri hedefleri hakkında sık sık uyarılarda bulunduğunu hatta hükümet içinde "Korkunç Çin Dosyası" olarak adlandırılan bir rapor dolaştığını belirtti.

ABD'li bir diğer üst düzey yetkili ise CIA ajanlarının Çin'deki kayıpları için "Korkunç. Korkunç. Korkunç. Ve o zamandan beri çok fazla bir iyileşme olup olmadığı konusunda şüphelerim var." Şeklinde konuşarak ABD'nin istihbarat alanında Çin'e karşı hala zayıf olduğunu belirtti.