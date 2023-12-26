İstihbarat savaşında Pekin Washington’ı solladı! Aksa Tufanı CIA’in dikkatini dağıttı: Korkunç Çin Dosyası’nda neler var?

KARİYER SİTELERİNDE İSTİHBARAT YARIŞI
Wall Street Journal, ayrıca, Çin'in ABD istihbarat yetkilileri ile iletişim kurmak ve işe casus almak için kariyer sitesi LinkedIn'i kullandığını da belirtti.
2020'den sonra CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve diğer ABD casus teşkilatlarının Çin hükümetine sızmaya yönelik geliştirilmiş programları finanse etmek için terörle mücadeleye ve Orta Doğu da dahil olmak üzere diğer hedeflere yönelik harcamaları kestiklerini belirtti. Rakamlar ise gizli tutuluyor.
ÇİN BAŞARISIZLIĞINI ABD'Lİ YETKİLİLER DE KABUL EDİYOR
CIA ajanlarının Mandarin dilini çok iyi öğrendiğini hatırlatan bir ABD yetkilisi ise teşkilatın ABD-Çin rekabetinin dayanak noktası olan teknolojiye hakim daha fazla memura ihtiyaç duyduğunu belirtti. Wall Street Journal ise Çinli ajanları işe almak ve onlarla bir araya gelmenin her zamankinden daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Bunun sebebi olarak da Pekin'in gözetim sisteminin büyükşehirlerdeki milyonlarca kameradan gelen yayınları gözlemci ordularıyla birleştirmek için büyük veri analitiğini kullandığına dikkat çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, bu konu hakkında "Çin ve diğer ulusların yeni teknolojileri kullanarak kendi ülkeleri içinde istihbarat elde etme yeteneğimizi geliştirmenin bir yolunu bulmalıyız." dedi.
ABD AJANLARINI HER YERDE İZLİYORLAR
Çin'in izleme uygulamalarının CIA ajanlarının Çinli yetkilileri ve iş insanlarını işe almaya çalıştığı ülkelere kadar uzandığına dikkat çeken Wall Street Journal, eski bir üst düzey ABD'li yetkilinin bir Latin Amerika ülkesinde bir restoranda gizli görevde olan ABD istihbarat görevlilerini nasıl takip ettiklerini anlattı.
Wall Street Journal, CIA'in ise Ukrayna Savaşı'ndan önce Putin'in Ukrayna'yı işgal planının ele geçirdiğini, ayrıca Rus paralı asker grubu Wagner'in eski şefi Yevgeny Prigojin'in isyanı başlamadan önce Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini belirtti. ABD'nin Rusya'daki sözde başarılarını aktaran Wall Street Journal, Çin'de ise durumun farklı olduğuna dikkat çekiyor. ABD'li istihbarat yetkilileri Çin'de istihbarat toplamanın daha zor olduğunu belirtiyor.