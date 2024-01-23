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Batı basınında Çin paniği: Pekin istihbarata yatırım yapıyor! Cinping’in casusları ABD ve Avrupa’da fink atıyor

Çin istihbarat konusunda her geçen gün yeni bir adım atarken Batı basını ise Pekin’in casusluk konusundaki gelişmeleri gündemden düşürmüyor. Pekin’in Washington’ı solladığını yazan Wall Street Journal’dan sonra Financial Times da “Çin’in korkulan casusluk teşkilatı gölgelerden çıkıyor” başlıklı bir analiz yayımladı ve Çin’in istihbarat ve güvenlik konusunda gücünün arttığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 18:39 Güncelleme 23 Ocak 2024, 19:01
Batı basınında Çin paniği: Pekin istihbarata yatırım yapıyor! Cinping’in casusları ABD ve Avrupa’da fink atıyor

Çin'in istihbarat teşkilatı Batı basınında gündemden düşmüyor. ABD ile Çin arasında rekabet her geçen gün kızışırken istihbarat savaşında Pekin'in Washington'ı solladığını yazan Wall Street Journal'dan sonra Financial Times da "Çin'in korkulan casusluk teşkilatı gölgelerden çıkıyor" başlıklı bir analiz yayımladı ve Çin'de Ulusal Polis Günü dolayısıyla yayımlanan bir reklam için "Çin'in önde gelen istihbarat teşkilatı gölgelerden çıkıp 'yıkıcılık, ayrılıkçılık, terörizm ve casusluk' ile mücadeledeki rolünü vurgulamak için gölgelerden çıkışının son işareti oldu" ifadelerini kullandı.

ÇİN İSTİHBARAT TEŞKİLATI GÖLGELERDEN ÇIKIYOR

Çin'in "korkulan istihbarat teşkilatının" İngiltere'nin istihbarat ajanslarında çalışan yazar John le Carré'ün romanlarının kapaklarını andıran bir reklamına dikkat çeken Financial Times, Ulusal Polis Günü dolayısıyla yayımlanan reklamın, Çin'in önde gelen istihbarat teşkilatının "gölgelerden günyüzüne çıkmasının son işareti" olduğunu belirtti.

Çin'in istihbarat teşkilatının son dönemde soruşturmalarını kamuoyuna daha fazla duyurduğunu belirten Financial Times, Çin istihbaratının İngiltere İstihbarat Servisi M16'yı ocak ayında Çin'de casusluk yapması için talimat vermekle suçladığını hatırlattı.

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ÖNCE ABD SONRA AB: ÇİN'İN İTİBARI VE GÜCÜ ARTIYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mao Zedong'dan bu yana en güçlü Çinli lider olduğunu belirten Financial Times, Cinping'in güvenlik konusuna giderek daha fazla odaklandığına dikkat çekti.

Çin'in ekonomik büyümesinin geçmişe göre yavaşladığını belirten Financial Times, ABD' ve müttefikleriyle yaşanan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra AB ile de tırmanan ticari rekabetten kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekerken öte yandan Çin istihbarat teşkilatının itibarının ve gücünün arttığını belirtti.

ÇİN İSTİHBARAT REKLAMLARINI ARTIRDI

Uzmanlar ise Çin'in istihbarat ajanslarına yönelik reklamlarındaki artışın teşkilatın siyasi statüsündeki artışı yansıttığını belirtti.

Çin istihbarat teşkilatı MSS'nin 1983 yılında daha önceki kurumlarda yapılan bir değişiklik sırasında ABD'nin FBI ve CIA'in bir bileşimi olarak tanımladığı sivil gizli polis servisinin merkezi bir bakanlıktan belediyelere kadar Çin'in tamamına yayıldığına dikkat çeken Financial Times, teşkilatın Avrupa'da nüfuz operasyonları yürütmek üzere aşırı sağcı bir Belçikalı bir siyasetçiyi ajan olarak işe almak da dahil olmak üzere yurtdışında casusluk yapmakla suçlanıyor.

MSS, bu ayın başlarında Çinli güvenlik görevlilerinin yabancı casusları alt etmesinin 'sihirli hikayesini' anlatan bir çizgi roman serisi başlattı.MSS, bu ayın başlarında Çinli güvenlik görevlilerinin yabancı casusları alt etmesinin 'sihirli hikayesini' anlatan bir çizgi roman serisi başlattı.

REFORM VE AÇILMA BİTTİ CASUSLUK DEVRİ BAŞLADI

Çinli haber ajansı Neican'dan Adam Ni, "Geçmişte başka şeylerin ulusal güvenliğin önüne geçtiğini gördük." ifadelerini kullandı ve Mao Zedong yönetimini takip eden "reform ve açılma" dönemindeki ekonomik büyüme ve ticari ortaklarla iyi ilişkiler sürdürme amaçlarının aksine artık kaynakları ulusal güvenliğe yönlendirdiklerini belirtti.

İSTİHBARAT ŞEFLERİ DEVLETTE YÜKSELİYOR

MSS'nin artan kamusal rolünün bir yansıması olarak siyasi statüsünün artırıldığını belirten Financial Times, Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin ve selefi Chen Wenqing'in geçmiş istihbarat şeflerinden daha önemli pozisyonlara getirildiğine dikkat çekti.

Chen Wenqing'in Komünist Parti'nin 24 üyeli politbürosuna ve merkez sekreterliğine aranan ilk eski MSS bakanı olduğunu belirten Financial Times, geçmişte MSS başkanlarının bu tür üst pozisyonlara yükselmesinin engellendiğini hatırlattı.

BATI BASINI PANİKTE: ÇİN'İN EKONOMİSİ ZAYIFLADI

İstihbarat servisinin geniş yetki alanının Komünist Parti'nin teknolojiyi, çevreyi ve diğer konuları kapsayan geniş bir güvenlik görüşünü benimsemesiyle ortaya çıktığını belirten Financial Times, ulusal güvenlikteki gelişmeye rağmen Çin'in ekonomisinin ise zayıfladığına dikkat çekti.

Financial Times, ayrıca, MSS'in 2022'den bu yana 1980'lerin Çin çizgi filmi Black Cat Detective'in yeniden canlandırılması için Şangay'daki bir yapım şirketi ile iş birliği yaptığına ve her yıl Ulusal Polis Günü'nde bir bölüm yayımladığına dikkat çekti.

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