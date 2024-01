Batı basınında Çin paniği: Pekin istihbarata yatırım yapıyor! Cinping’in casusları ABD ve Avrupa’da fink atıyor

Çin'in istihbarat teşkilatı Batı basınında gündemden düşmüyor. ABD ile Çin arasında rekabet her geçen gün kızışırken istihbarat savaşında Pekin'in Washington'ı solladığını yazan Wall Street Journal'dan sonra Financial Times da "Çin'in korkulan casusluk teşkilatı gölgelerden çıkıyor" başlıklı bir analiz yayımladı ve Çin'de Ulusal Polis Günü dolayısıyla yayımlanan bir reklam için "Çin'in önde gelen istihbarat teşkilatı gölgelerden çıkıp 'yıkıcılık, ayrılıkçılık, terörizm ve casusluk' ile mücadeledeki rolünü vurgulamak için gölgelerden çıkışının son işareti oldu" ifadelerini kullandı.