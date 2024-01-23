Batı basınında Çin paniği: Pekin istihbarata yatırım yapıyor! Cinping’in casusları ABD ve Avrupa’da fink atıyor

Çin li haber ajansı Neican'dan Adam Ni, "Geçmişte başka şeylerin ulusal güvenliğin önüne geçtiğini gördük." ifadelerini kullandı ve Mao Zedong yönetimini takip eden "reform ve açılma" dönemindeki ekonomik büyüme ve ticari ortaklarla iyi ilişkiler sürdürme amaçlarının aksine artık kaynakları ulusal güvenliğe yönlendirdiklerini belirtti.

İSTİHBARAT ŞEFLERİ DEVLETTE YÜKSELİYOR

MSS'nin artan kamusal rolünün bir yansıması olarak siyasi statüsünün artırıldığını belirten Financial Times, Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin ve selefi Chen Wenqing'in geçmiş istihbarat şeflerinden daha önemli pozisyonlara getirildiğine dikkat çekti.

Chen Wenqing'in Komünist Parti'nin 24 üyeli politbürosuna ve merkez sekreterliğine aranan ilk eski MSS bakanı olduğunu belirten Financial Times, geçmişte MSS başkanlarının bu tür üst pozisyonlara yükselmesinin engellendiğini hatırlattı.

BATI BASINI PANİKTE: ÇİN'İN EKONOMİSİ ZAYIFLADI

İstihbarat servisinin geniş yetki alanının Komünist Parti'nin teknolojiyi, çevreyi ve diğer konuları kapsayan geniş bir güvenlik görüşünü benimsemesiyle ortaya çıktığını belirten Financial Times, ulusal güvenlikteki gelişmeye rağmen Çin'in ekonomisinin ise zayıfladığına dikkat çekti.

Financial Times, ayrıca, MSS'in 2022'den bu yana 1980'lerin Çin çizgi filmi Black Cat Detective'in yeniden canlandırılması için Şangay'daki bir yapım şirketi ile iş birliği yaptığına ve her yıl Ulusal Polis Günü'nde bir bölüm yayımladığına dikkat çekti.