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The Economist’ten yeni felaket senaryosu! Gazze’de açılan cephe Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kayarken İngiliz dergisi Asya-Pasifik’i işaret etti: ABD yüzleşmeye hazır mı?

Gazze’de üç aydır devam eden İsrail soykırımı, Lübnan, Yemen, İran, Irak, Suriye ve son olarak da Pakistan’ın sürece dahil olması ile Orta Doğu’daki kriz Güney Asya’ya da sıçradı. ABD basını Beyaz Saray’ın Kızıldeniz’de İsrail gemilerini hedef alan Yemenli Husilere yönelik “kısıtlı” müdahalede bulunduğunu belirtirken felaket tellalı the Economist, Asya Pasifik’i işaret etti.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:31
The Economist’ten yeni felaket senaryosu! Gazze’de açılan cephe Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kayarken İngiliz dergisi Asya-Pasifik’i işaret etti: ABD yüzleşmeye hazır mı?

Terör devleti 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. Soykırıma karşı Hizbullah'ın İsrail'i hedef alması ile Lübnan ve Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerini hedef alması ile Yemen de savaş sürecine dahil olurken Yemen'in Suriye'de ABD üssünü vurması ile Orta Doğu resmen topyekün savaş alanına döndü.

THE ECONOMIST ASYA PASİFİK'İ İŞARET ETTİ

Son olarak İran ve Pakistan arasında patlak veren kriz ise gözleri Orta Doğu'dan Güney Asya'ya yöneltti. Her yıl hazırladığı kapaklarla çok konuşulan ve felaket tellalı olarak nitelendirilen the Economist ise "Dalgaları kim yönetiyor?" başlıklı bir haber yayımladı ve Asya-Pasifik'te yeni bir krizi işaret etti.

FELAKET TELLALLIĞINA DEVAM EDİYOR

ABD donanmasının önümüzdeki birkaç gün içinde Çin'in artan deniz gücünü test edeceğini belirtti. ABD donanmasının devriyelerini Çin'in tartışmalı Spratly takımadalarında inşa ettiği yapay adaların çevresinde, 12 millik bölgede yapacağını belirten the Economist, Amerikan donanmasının Çin'in tartışmalı ada inşaatına ilk kez bu kadar yaklaşılacağına dikkat çekti.

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DENİZ GÜCÜNDE ABD-ÇİN YARIŞI

Deniz gücünün 19. Yüzyıldan bu yana "savaş gemisi diplomasisini" çağrıştırdığını belirten the Economist, deniz ticareti ve deniz kontrolünün, dünyada hakim nüfuz anlamına geldiğini belirtti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika'nın küresel deniz ortak alanlarına erişimi sürdürme konusunda hegemonik gücüne yalnızca Sovyetler Birliği'nin meydan okuduğunu fakat donanmanın yüksek maliyeti dolayısıyla Sovyet sisteminin çökmesine yol açtığını belirtti.

"BATI RUSYA'NIN KANITLANMIŞ YETENEĞİYLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"

Günümüz şartlarının Sovyet dönemine göre çok farklı olduğunu belirten the Economist, "Batılı askeri planlamacılar artık Rusya'nın kendi sularından alçaktan uçan seyir füzeleriyle Avrupa'nın çoğunu vurma konusundaki kanıtlanmış yeteneğiyle mücadele etmek zorunda." İfadelerini kullandı.

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ÇİN-TAYVAN KRİZİNE VURGU

ABD'nin denizdeki en büyük rakibinin Çin olduğunu vurgulayan the Economist, Çin'in Japonya'dan Filipinler'e kadar olan adalar zincirinde etkili bir donanma oluşturduğuna dikkat çekti. Çin ile Tayvan arasındaki krizin devam ettiğini vurgulayan the Economist, Çin'in Hint Okyanusu'na erişim sağlayan dar geçitlerde devriye gezme olanağı aradığına da dikkat çekti.

"AMERİKA BU ZORLUKLA YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?

Çin'in deniz sınırlarını, kaynaklarını, seyrüsefer özgürlüğünü ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü düzenleyen kural ve normları tehdit edebileceğini belirterek korku iklimi oluşturmaya çalışan the Economist, "Amerika bu zorlukla yüzleşmeye hazır mı? Amerika'nın nihai geri çekinilmesinin kaçınılmaz olduğundan korkanlar kesinlikle yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çin'in bir deniz gücü olarak yükselişine vurgu yapan the Economist, Hindistan donanmasının da güçlü bir müttefik olduğunu ve Batı donanmaları ile birlikte tatbikatlara başladığını belirtti. Çin'in Tayvan'ı işgal edeceğini işaret eden the Economist, Çin'in komşularına gözdağı vererek onları Amerika'nın kucağına daha da yaklaştırdığını iddia etti.

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