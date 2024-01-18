The Economist’ten yeni felaket senaryosu! Gazze’de açılan cephe Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kayarken İngiliz dergisi Asya-Pasifik’i işaret etti: ABD yüzleşmeye hazır mı?

"BATI RUSYA'NIN KANITLANMIŞ YETENEĞİYLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"
Günümüz şartlarının Sovyet dönemine göre çok farklı olduğunu belirten the Economist, "Batılı askeri planlamacılar artık Rusya'nın kendi sularından alçaktan uçan seyir füzeleriyle Avrupa'nın çoğunu vurma konusundaki kanıtlanmış yeteneğiyle mücadele etmek zorunda." İfadelerini kullandı.
ÇİN-TAYVAN KRİZİNE VURGU
ABD'nin denizdeki en büyük rakibinin Çin olduğunu vurgulayan the Economist, Çin'in Japonya'dan Filipinler'e kadar olan adalar zincirinde etkili bir donanma oluşturduğuna dikkat çekti. Çin ile Tayvan arasındaki krizin devam ettiğini vurgulayan the Economist, Çin'in Hint Okyanusu'na erişim sağlayan dar geçitlerde devriye gezme olanağı aradığına da dikkat çekti.
"AMERİKA BU ZORLUKLA YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?
Çin'in deniz sınırlarını, kaynaklarını, seyrüsefer özgürlüğünü ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü düzenleyen kural ve normları tehdit edebileceğini belirterek korku iklimi oluşturmaya çalışan the Economist, "Amerika bu zorlukla yüzleşmeye hazır mı? Amerika'nın nihai geri çekinilmesinin kaçınılmaz olduğundan korkanlar kesinlikle yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.
Çin'in bir deniz gücü olarak yükselişine vurgu yapan the Economist, Hindistan donanmasının da güçlü bir müttefik olduğunu ve Batı donanmaları ile birlikte tatbikatlara başladığını belirtti. Çin'in Tayvan'ı işgal edeceğini işaret eden the Economist, Çin'in komşularına gözdağı vererek onları Amerika'nın kucağına daha da yaklaştırdığını iddia etti.