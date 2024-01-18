The Economist’ten yeni felaket senaryosu! Gazze’de açılan cephe Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kayarken İngiliz dergisi Asya-Pasifik’i işaret etti: ABD yüzleşmeye hazır mı?

Terör devleti 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. Soykırıma karşı Hizbullah'ın İsrail'i hedef alması ile Lübnan ve Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerini hedef alması ile Yemen de savaş sürecine dahil olurken Yemen'in Suriye'de ABD üssünü vurması ile Orta Doğu resmen topyekün savaş alanına döndü.

Son olarak İran ve Pakistan arasında patlak veren kriz ise gözleri Orta Doğu'dan Güney Asya'ya yöneltti. Her yıl hazırladığı kapaklarla çok konuşulan ve felaket tellalı olarak nitelendirilen the Economist ise "Dalgaları kim yönetiyor?" başlıklı bir haber yayımladı ve Asya-Pasifik'te yeni bir krizi işaret etti.

FELAKET TELLALLIĞINA DEVAM EDİYOR

ABD donanmasının önümüzdeki birkaç gün içinde Çin'in artan deniz gücünü test edeceğini belirtti. ABD donanmasının devriyelerini Çin'in tartışmalı Spratly takımadalarında inşa ettiği yapay adaların çevresinde, 12 millik bölgede yapacağını belirten the Economist, Amerikan donanmasının Çin'in tartışmalı ada inşaatına ilk kez bu kadar yaklaşılacağına dikkat çekti.

DENİZ GÜCÜNDE ABD-ÇİN YARIŞI

Deniz gücünün 19. Yüzyıldan bu yana "savaş gemisi diplomasisini" çağrıştırdığını belirten the Economist, deniz ticareti ve deniz kontrolünün, dünyada hakim nüfuz anlamına geldiğini belirtti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika'nın küresel deniz ortak alanlarına erişimi sürdürme konusunda hegemonik gücüne yalnızca Sovyetler Birliği'nin meydan okuduğunu fakat donanmanın yüksek maliyeti dolayısıyla Sovyet sisteminin çökmesine yol açtığını belirtti.