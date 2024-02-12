İşkence, aşağılama, teşhir! Filistinli sivilleri soyup videoya aldılar: Soykırım ordusunun barbarları ifşa oldu

Terör devleti İsrail , Gazze 'de savaş hukukunu hiçe sayarak her türlü işkenceye ve soykırıma devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ayrıca, gözaltına aldığı Filistinlileri çamaşırlarına kadar soyarak bir alanda topluyor ve bu görüntüleri kamuya teşhir ediyor. BBC'nin tespit ettiği videoları inceleyen hukukçular soykırımcı İsrail askerleri tarafından çekilen görüntülerin Birleşmiş Milletler Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini belirtirken dünya ise Gazze'de yaşananları izlemeye devam ediyor.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, soykırım ordusunun paylaştığı videolarda sekiz kişiyi teşhis etti. Bunun üzerine soykırım ordusu, videolardan birini çeken bir askerin sözleşmesinin feshedildiğini iddia etti.

FİLİSTİNLİLERE İŞKENCE ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

BBC, sekiz tane videoda İsrailli askerlerin Gazze'deki Filistinlilere işkence uygularken kendilerini açıkça gösterdiklerini belirtti be bu askerlerden birisinin Yossi Gamzoo Letova isimli bir İsrailli olduğunu ortaya çıkardı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivillerin kıyafetlerini çıkarıp ellerini bağladığı çok sayıda video yayımlanmıştı. BBC, bu videolardan birinin Gazze'nin kuzeyindeki Gazze Koleji binasında çekildiğini tespit etti. Görüntülerde Filistinli sivilin yaralı olduğu ve elinden kan aktığı görülürken soykırımcı İsrail ordusu ise görüntünün sorgulama sırasında çekildiğini, Filistinli kişinin yaralı olmadığını, görüntüleri yayımlayan askerin sözleşmesinin feshedildiğini iddia etti.

Yossi Gamzoo Letova isimli İsrailli askerin paylaştığı videolardan bir diğerinde de gözaltındaki yüzlerce Filistinlinin bir stadyuma götürüldüğü görülüyor. BBC buranın Yermuk Stadı olduğunu tespit etti.

Videoda gözaltındaki kişilerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, bazılarının gözlerinin bağlandığı ve yerde diz çökmeye zorlandığı görülüyor. Ayrıca, stadyumda, üç kadının da aralarında olduğu bir grubun diz çöktüğü kalenin üstüne İsrail bayrağı asıldığı görülüyor.

Videonun birden fazla İsrail askeri tarafından çekildiği belirtilirken BBC, askerlerden birinin üniformasındaki işaretlerden bir yarbay veya tabur komutanı olduğunun anlaşıldığını belirtiyor.

İFŞA OLUNCA GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER

BBC, ayrıca soykırımcı İsrail ordusu ile temasa geçtiğini ve Letova'nın YouTube hesabında paylaşılan bu iki videonun da kısa bir süre sonra silindiğini belirtiyor.

BBC, TikTok'ta paylaşılan bir diğer videoda ise Filistinli sivillerin gözleri bağlanarak gözaltına alındığını, İsrailli askerlerin Filistinlilerin yanında poz verdiğini belirtiyor. Arka fonda İbranice şarkı duyulurken poz veren İsrailli askerin Ilya Blank olduğu tespit edildi. Gazze'nin kuzeyinde çekilen bu videolar da hemen yayından kaldırıldı.

BM danışmanı Dr. Mark Ellis, savaş esirlerinin aşağılanmaması, küçük düşürülmemesi ve kamuoyunda onlara yönelik merak uyandırılmaması gerektiğini söyledi ve "İnsanları iç çamaşırlarıyla yürütüp bunu videoya almak kesinlikle bu kuralın ihlalidir. Mevcut kurallar bu yapılanların hiçbirine izin vermez." dedi.

"ONLARI AŞAĞILAMAK İÇİN ÇIPLAK BIRAKMIŞLAR"

İsrail ordusunun etik kurallarının hazırlanmasına yardım eden Prof. Asa Kasher, söz konusu görüntüler için "Onları aşağılamak için yarı çıplak bırakmışlar." İfadelerini kullandı.

İnsan hakları hukukçusu Michael Mansfield da bu videonun bir Birleşmiş Milletler mahkemesince incelenmesi gerektiğini belirtirken şöyle konuştu:

Çatışmalar sırasında savaş esirlerine nasıl muamele edilmesi gerektiği hakkında çok katı kurallar vardır. Onlara saygı göstermeniz gerekir.