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Soykırımcı İsrail onursuz işkenceye devam ediyor! Filistinlileri soyup stadyumda geçit töreni düzenleyen terör devletine soruşturma çağrısı

Soykırımcı İsrail, Gazze’de aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak bir stadyumda geçit töreni düzenledi. Sadece katliamlarla kalmayıp hayatta kalan Filistinlilerin onurunu kırmaya yönelik eylemler düzenleyen terör devletine soruşturma açılması için çağrı yapılıyor.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 12:20 Güncelleme 26 Aralık 2023, 12:27
Soykırımcı İsrail onursuz işkenceye devam ediyor! Filistinlileri soyup stadyumda geçit töreni düzenleyen terör devletine soruşturma çağrısı

Terör devleti İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik onursuz işkenceye devam ediyor. Soykırım ordusundan, iki aydan fazla bir süredir devam eden bombardımandan kurtulan Filistinliler, terör devletinin akıl almaz işkencelerine maruz kalıyor.

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FİLİSTİNLİLERİ STADYUMA TOPLAYIP YARI ÇIPLAK GEÇİT TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Gazzeli sivilleri yarı çıplak soyarak "teslim olan Hamas üyeri" olduklarını iddia eden soykırım ordusu bir skandala daha imza attı. Yerinden edilen çok sayıda Filistinliyi alıkoyan İsrail, yarı çıplak soyduğu Filistinlileri Gazze'de bir stadyuma topladı ve geçit töreni düzenledi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR VE BEBEKLER DE VAR

Stadyumda yürütülen yarı çıplak Filistinliler arasında çocukların ve battaniyeye sarılı bir bebeğin de olduğu görüldü.

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Gazze'den gelen korkunç görüntülerin ardından CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, "Yüzlerce erkeği, kadını, engelliyi, yaşlıyı, hatta bir bebeği bile bu tür iğrenç gösterilerle aşağılamaya çalışmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu olaya ve İsrail'in Gazze'de işlediği diğer birçok savaş suçuna ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılmalıdır." şeklinde konuştu.

TERÖR DEVLETİNİN İLK SAVAŞ SUÇU DEĞİL

Gazze'de bir stadyumda düzenlenen bu korkunç geçit töreni, terör devleti İsrail'in insan haklarını, savaş hukukunu hiçe sayan ilk uygulaması değil. Terör devleti İsrail, daha önce de Gazze'de sivilleri soymuş hatta bu sivillerin Hamas üyeleri olduğunu iddia etmişti.

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Terör devleti İsrail, ayrıca, Filistinli bir gencin başına GoPro kamera ve beline bomba bağlayarak Hamas tünellerine indirmiş, Kasssam Tugaylarını bulup patlatmasını istemişti.

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Tüm bunlarla yetinmeyen soykırımcı İsrail, Filistinlileri büyük bir çukurda toplamış ve tek tek fotoğraflarını çekmişti.

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