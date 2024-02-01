Kan donduran detaylar | Soykırımcı İsrail’in alıkoyduğu Filistinliler yaşadıkları dehşeti anlattı: Hayatımızda bundan daha kötü günler görmedik





"HAYATIMIZDA BUNDAN DAHA KÖTÜ GÜNLER VE ŞARTLAR GÖRMEDİK"

İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerden 64 yaşındaki Muhammed Nablusi, "Beni evimde alıkoydular, tanka bindirip İsrail ordusunun konuşlandığı bir eve götürüldüm." dedi. Han Yunus kentindeki el-Emel Mahallesi sakini Nablusi, "Ben ve 3 Filistinli daha vardı o evde, hiçbir sebep yokken ağır bir şekilde dövüldük." diye konuştu. İsrail askerleri tarafından saatler sonra İsrail'in güneyindeki Askalan'da bir sorgu merkezine götürüldüğünü söyleyen Nablusi, burada istihbarat görevlileri tarafından sorgulandığını aktardı.





Nablusi, istihbaratçıların, kendisi ve oğlunun "7 Ekim 2023'te yerleşim yerlerinde ne yaptıklarını" sorduğunu belirterek, "Oğlum Gazze'de değil, 10 yıldır yurt dışında yaşıyor." cevabını verdiğini söyledi. Verdiği yanıtı İsraillilerin beğenmediğini vurgulayan Nablusi, istihbaratçılar tarafından darbedildiğini kaydetti. Nablusi, "Şiddetli bir şekilde darbedildim, göğüs kafesimde ve vücudumun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Hayatımızda bundan daha kötü günler ve şartlar görmedik." diye konuştu.





"BİZE HAYVAN GİBİ DAVRANDILAR, BAZEN AYNI YERDE OTURARAK YER, İÇER, İHTİYAÇLARIMIZI GİDERİRDİK"

Katil İsrail ordusunun alıkoyduğu başka bir Filistinli 50 yaşındaki Ebu Humeys de İsrail askerlerinin kendisini, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda sığındığı bir okulda alıkoyduğunu söyledi. Tam ismini söylemek istemeyen Ebu Humeys, alıkonulduğu ilk günün gecesinde İsrail askerlerinin kendisini dondurucu soğukta geceyi iç çamaşırlarıyla geçirmeye zorladığını iletti. Humeys, alıkonulduğu süreçte İsrail askerlerine "alıkonulmak ve bu kadar şiddetli darbedilerek işkence görmek için ne suç işlediklerini" sorduğunu kaydetti.



"Biz siviller olarak tutuklandık, ellerimiz başımızda ve silahsızdık. Niçin bize bu kadar işkence ettiler?" diye serzenişte bulunan Humeys, maruz kaldıkları sıkıntılara dikkati çekti. Humeys, ne soru sorsalar İsrail askerlerinin "küfür, daha fazla dayak ve işkence" ile cevap verdiklerini ifade etti. Ne kadar süre alıkonulduğunu söylemeyen Humeys, alıkonulduğu müddet boyunca yemek yerken ve tuvalet ihtiyacını giderirken bile gözlerinin bağlı olduğunu aktardı. Humeys, katil İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere köpekleri saldırttığını belirterek, "Bize hayvan gibi davrandılar, bazen aynı yerde oturarak yer, içer, ihtiyaçlarımızı giderirdik." dedi. İsrail güçleri, 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinden başlayıp bölgeyi karadan işgale girişti. Resmi kurumlar ve insan hakları kuruluşları, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında yüzlerce Filistinliyi alıkoyduğu ve bu kişilerin akıbeti, nerede tutulduğu hatta sayılarının tam olarak kaç olduğunun bilinmediğini belirtiyor.