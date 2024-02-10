NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Batı’ya Rusya uyarısı! Topyekün savaş için resmen tarih verip silahlanma çağrısı yaptı

Stoltenberg, Avrupa ekonomisinin silah ve mühimmat üretimine çok daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti ve "Ukrayna'ya tedarikimizi artırabilmemiz ve kendi stoklarımızı yeniden doldurmamız için sanayi alanındaki temelimizi daha hızlı bir şekilde iyileştirip genişletmemiz gerekiyor" dedi.

Alman Welt Am Sonntag gazetesinde yayımlanan 10 Şubat tarihli röportajda Stoltenberg, Batı'nın Rusya ile savaş istemediğini belirtirken yine de "onlarca yıl sürebilecek bir çatışmaya hazırlanılması gerektiğini" söyledi.

"PUTİN YÜZDE 70'LİK ARTIŞ TALİMATI VERDİ"

Stoltenberg, serbest piyasa ekonomilerinde silah üreten şirketlerin üretimi artırılmaları için imzalanmış sözleşmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti ve "Avrupa endüstrisinin bu türden daha fazla sözleşmeye ihtiyacı var ve bunların daha hızlı imzalanması gerekiyor" dedi.

"Batının ekonomik ve sanayi gücü, Rusya'dakini gölgede bırakıyor" diyen Stoltenberg, Putin'in silah üretiminin artmamasından faydalanabileceğini söyledi ve "Putin, Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırlıyor. (Putin), Rusya'nın askeri harcamalarında yüzde 70'lik bir artış talimatı verdi ve İran ve Kuzey Kore'den füze tedarik etmekten vazgeçmiyor. Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için biz de güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

"ON YILLARCA SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRLANMALIYIZ"

NATO'nun Rusya ile savaş arayışında olmadığını belirten Stoltenberg, "Ancak kendimizi on yıllarca sürebilecek olası bir karşı karşıya gelmeye hazırlamalıyız" dedi.

Hiçbir NATO ülkesinin Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında olmadığını belirten Stoltenberg, AB ülkelerinden Ukrayna'ya daha güçlü destek vermelerini isteyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u övdü ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırması gerektiğini belirtti.