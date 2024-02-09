SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Putin Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna 'İstanbul' vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?

Ve çok konuşulan röportaj gerçekleşti... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'dan bu yana Batı medyasına verdiği ilk mülakatta ABD'li gazeteci Tucker Carlson aracılığıyla Ukrayna'da Rusya'yı yenmenin "imkansız" olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini dile getirdi. Carlson'ın Kiev ile müzakere sorusunu yanıtlayan Putin, "Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın?" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 06:55 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:57
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, ABD, AB ve NATO'ya seslenerek, Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin Batı için " imkansız" olduğunu anlamaları gerektiğini ifade etti.

Rus lider, "Şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın, eğer mümkünse, çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre öyle, imkansız." dedi.

Tucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kareTucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kare

ABD'YE ÇAĞRI: SAVAŞI DURDURMAK İSTİYORSAN SİLAH TEDARİĞİNİ KES
Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta haklı olduğunu tarihi gerekçelerle uzun uzun anlatırken, Washington yönetimine, "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir." diye seslendi.

Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığı günlere denk gelen röportajda Putin, Rusya ve Ukrayna'nın "er ya da geç" anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna da işaret etti.

Başkan Erdoğan liderliğinde Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeBaşkan Erdoğan liderliğinde Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşme

"İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMALARA UYSALARDI SAVAŞ ÇOKTAN BİTMİŞTİ"
Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini, ancak ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin vazgeçirmesiyle Ukrayna'nın geri adım attığını iddia etti.

UKRAYNA İLE MÜZAKERE OLACAK MI?
Tucker Carlson'ın Kiev ile müzakere sorusunu yanıtlayan Putin, "Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın?" dedi.

Tucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kareTucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kare

Öte yandan Putin, NATO'nun genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Rus lider Vladimir Putin, iki saatten fazla süren röportajda, NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.

NATO'nun genişlemesine gerek olmadığını savunan Putin, "NATO genişlerse her şey Soğuk Savaş sırasındakiyle aynı olacak, yalnızca Rusya sınırlarına daha yakın olacak. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, ABD'nin bu konuda verdiği sözü tutmadığını söyleyerek, "NATO'nun, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözünüz vardı ama bu 5 kez gerçekleşti." dedi.

Carlson'ın sorusu üzerine Putin, Moskova'nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin (Polonya ve Letonya) veya genel olarak Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Putin ve BidenPutin ve Biden

"BIDEN İLE KONUŞACAK BİR ŞEYİM YOK"
ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile " konuşacak hiçbir şeyi olmadığını" söyleyen Putin, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir başkanın seçilmesinin de "elitlerin Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmeyeceğini" anlattı.

Rus lider, küresel güç dengesindeki değişim nedeniyle uluslararası hukukun da değişmesi gereğine değindi.

Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceğini" kaydetti.

Bu konuyu çözmek istediklerini belirten Putin, "Ancak özel servis kanallarında tartışılan bazı terimler var. Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum." dedi.

Putin, Gershkovich'in, "komplo kurarak gizli şekilde bilgi topladığını" ve yaptığının "tam olarak casusluk" olduğunu, bununla birlikte iki taraf heyetlerinin bu konuyu çözme yolunda ilerlediğini belirtti.

Tucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kareTucker Carlson'ın Putin'le yaptığı röportajdan bir kare

2019'DAN BU YANA BATI MEDYASINA İLK RÖPORTAJ
FOX haber kanalından ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetini sosyal medya platformu X'te devam ettiren Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurması ABD medyasında gündem oldu.

Carlson'a konuşmayı kabul eden Putin, 2019'dan bu yana Batı medyasında ilk defa röportaj vermiş oldu.

Tucker Carlson'ın söz konusu röportajı hakkında bazı Avrupa ve ABD medyasında eleştiriler yer alırken, Amerikalı gazeteci Putin'in propagandasını yapmakla suçlandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!
Türk Telekom
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Beşiktaş Kupa’da hata yapmadı! Kartal eski dostunu üzdü
Son dakika: PKK partisi DEM ile anlaşan CHP’nin hala aday belirleyememesi yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ı kızdırdı: Kabak tadı verdi
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da turladı
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
SON DAKİKA