Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, ABD, AB ve NATO'ya seslenerek, Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin Batı için " imkansız" olduğunu anlamaları gerektiğini ifade etti.

Rus lider, "Şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın, eğer mümkünse, çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre öyle, imkansız." dedi.