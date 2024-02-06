İngiliz basını ordunun krizini gözler önüne serdi: Batı’nın Orta Doğu’da ne işi var! Modern savaş teknolojilerinde geç kaldı: Silahlı kuvvetler dökülüyor

İngiliz ordusunda kriz günden güne daha da açığa çıkarken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Declassified UK, İngiliz hükümetinde bakanlar ve genelkurmay başkanlarının "boş söylemlerle desteklenen" savaş heyecanına kapıldığını belirtti ve silahlı kuvvetlerin gecikmeler, aşırı harcamalar, kronik kötü yönetim ve yanlış tasarlanmış askeri projelerle büyük bir krizin ortasında olduğunu belirtti.

SÖZDE "SON TEKNOLOJİ" GEMİ PATLADI

NATO Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatını düzenlerken İngiltere'nin sözde son teknoloji uçak gemisi son kontrolde çuvallamış ve tatbikata katılamamıştı. HMS Queen Elizabeth'in yerine HMS Prince of Walles'ın katılmasının ardından dünya basını ve sosyal medya "İngiliz ordusu dökülüyor" yorumları ile dolup taştı.

Declassified UK'da bugün yayımlanan "Sonra kimi bombalamalıyız?" başlıklı yazı, İngiliz ordusunun içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı savaş ilan edilmesi halinde İngiliz halkının savaşa çağrılması gerektiğini söylemiş ve "ulusu harekete geçirme" çağrısında bulunmuştu.

NATO TATBİKATINA BİLE KATILAMADI

Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps ise Yemenli Husilerin hedeflerine saldırmak için donanmanın uçak gemilerinden biri olan HMS Queen Elizabet ve HMS Prince of Walles'ı Kızıldeniz'e konuşlandırmayı teklif etmek üzere Washington'a uçmuştu. Fakat HMS Queen Elizabeth, NATO tatbikatında liderliği üstlenecekken son dakikada ortaya çıkan bir sorun dolayısıyla tatbikata dahi katılamadı.

Tüm bu krizin ortasında İngiliz basını, ordudan gelen çağrıların genelkurmayın çatışmaların tırmanmasından keyif aldığını iddia ediyor ve hükümetin İngiltere'nin güvenliğini korumak yerine tehdit ettiğini, böylece dikkatleri İngiltere'nin ekonomik ve sosyal sorunlarından çekmeye çalıştığını iddia ediyor.

İNGİLİZ ORDUSU DÖKÜLÜYOR

Declassified UK, İngiliz silahlı kuvvetlerinin halinin içler acısı olduğuna dikkat çekerken herhangi bir düşmanı dahi korkutmalarının mümkün olmadığını belirtiyor. Düşük ücret, zorbalık ve cinsel istismar kültürü, yetersiz ve uygun olmayan ekipman gibi pek çok sorunun krizi daha da körüklediği belirtiliyor.

Avam Kamarası savunma komitesinden pazar günü yapılan açıklamada 2010'dan bu yana silahlı kuvvetlerin içinin boşaltıldığı belirtilirken İngiltere'nin savaş direncinin zayıfladığı ve birkaç ay içinde tükeneceği belirtildi. İngiliz hükümetinin şeffaf olmadığına dikkat çekilirken bunun silahlı kuvvetlerdeki krizi katbekat artırdığına dikkat çekildi.

İNGİLTERE GEÇ KALDI

İngiltere'nin ABD'ye bağımlı teknoloji de dahil olmak üzere nükleer silahlara giderek daha fazla harcama yapmaya kararlı olduğunu fakat insansız hava araçları ve siber saldırılarla mücadele de dahil olmak üzere modern çatışmalarla ilgili silah sistemlerine yatırım yapmada çok geç kaldığını belirtti.

"BATI'NIN ORTA DOĞU'DA NE İŞİ VAR?"

Declassified UK, Orta Doğu'daki çatışmaların ancak Orta Doğu ülkeleri tarafından çözülebileceğini belirtirken "ABD'nin neden Irak'ta ve Suriye/Ürdün sınırında üsleri var? Batı'nın özellikle de ABD ve İngiltere'nin işgali ve müdahalesi Orta Doğu'daki çatışmaları daha da artırıyor." İfadelerini kullandı.