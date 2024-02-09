Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden gafları ve unutkanlıkları ile gündemde kalmaya devam ederken eski Başkan Donald Trump yönetiminde görev yapan Özel Savcı Robert Hur, Biden'ın gizli belgeleri saklamasına rağmen herhangi bir suçlamaya maruz kalmadığını belirtti ve Biden'ın "ileri yaşı dolayısıyla yeteneklerinin azaldığını ve hafızasının problemli olduğunu" ortaya çıkardı. Biden, perşembe gecesi Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada hafızasının iyi olduğunu söylerken ABD basını ise tek bir sorunun peşinde koşuyor: Biden bunadı mı?

"CEZAİ EHLİYETİ YOK"

Başkan'ın özel konutlarında ve ofislerinde bulunan gizli materyalleri nasıl kullandığına ilişkin soruşturmayı denetleyen Cumhuriyetçi özel danışman Robert Hur, 81 yaşındaki Biden'ın hassas belgeleri "kasten sakladığı ve ifşa ettiği" sonucuna vardı.

Raporad, Biden'ın bir ceza davası ile karşı karşıya kalmayacağı belirtilirken hafızasının önemli ölçüde sınırlı olduğu belirtildi.

BIDEN'IN ELİNDE HANGİ BELGELER VAR?

Özel Savcı Robert Hur tarafından yürütülen soruşturmada, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Afganistan'daki askeri politikaya ilişkin gizli materyaller ile ulusal güvenlik ve dış politikaya ilişkin kayıtlar incelendi. Gizli belgeler Delaware'deki garajında, Penn Biden Center'da yıpranmış bir karton kutunun içinde bulundu.

BIDEN NEDEN SUÇLANMIYOR?

Özel Savcı Robert Hur, raporda, 81 yaşındaki şahsın yaşının ve bilişsel yeteneklerinin jüriyi bu suçu kasten işlediğine ikna etmesini zorlaştıracağını belirtti ve "Bay Biden, kendisiyle yaptığımız röportajda yaptığı gibi, duruşmada muhtemelen kendisini jüriye sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf, yaşlı bir adam olarak sunacağını" söyledi.

FOX News, Biden'a yönelik hiçbir suçlama olmamasına rağmen soruşturmanın bulgularının Biden'ın gizli materyalleri kasıtlı olarak sakladığını ifşa ettiğini gösterdiğini belirtti.

"İYİ NİYETLİ, HAFIZASI ZAYIF YAŞLI ADAM"

New York Times ise Biden'a karşı gizli belgeleri yanlış kullandığı için suç duyurusunda bulunmama kararının "siyasi bir felaket" olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Bay Biden'ın başkan yardımcısı olduktan sonra belgeleri nasıl ele aldığına ilişkin soruşturma, onun "iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olduğu ve "ilerleyen yaşla birlikte yetilerinin azaldığı" sonucuna vardı. Bunlar öylesine şaşırtıcı iddialar ki birkaç saat içinde başkandan ateşli ve duygusal bir siyasi hasar kontrol girişimine yol açtı.

JOE BIDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Joe Biden, perşembe gecesi Beyaz Saray'da alelacele düzenlenen bir basın toplantısında "ABD başkanını iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olarak gösteren ABD Adalet Bakanlığı özel savcı raporuna sert tepki gösterdi.

Muhabirlerin yaşı ile ilgili soruları karşısında çileden çıkan Biden, "Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkede ABD'nin başkanı olacak ve başladığım işi bitirebilecek en nitelikli kişiyim." dedi.

GAFLARI İLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

Başkanlık yaptığı dönem boyunca üst üste gelen gafları, dil sürçmeleri, Beyaz Saray'ın yolunu bulamamaya kadar varan unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen Biden'ın başkan adaylığı endişe ile karşılanıyor. Muhtemel rakibi Donald Trump ile zorlu bir seçim mücadelesine hazırlanan başkanın en büyük sorunu halk tarafından çok yaşlı görülüyor.

Biden bilişsel zorluk yaşadığına dair iddialara karşı çıksa da son dönemde git gide artan unutkanlıkları tüm dünya tarafından dikkat çekiyor.