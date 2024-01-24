Trump’ın dönüşü başladı! Iowa’nın ardından New Hampshire: Ön seçimleri tek tek kazanıyor

ABD, 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz hafta Iowa'da düzenlenen ön seçimin ardından New Hampshire'de de ön seçimler tamamlanırken eski Başkan Donald Trump, art arda iki zafer elde etti.

ÖNCE IOWA SONRA NEW HAMPSHIRE

New Hampshire'da Cumhuriyetçi aday adayları arasında yapılan ön seçimde sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı bildirilirken Associated Press (AP) haber ajansı, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den daha fazla oy aldığını duyurdu.

TRUMP GERİ DÖNÜYOR

Kesin olmayan sonuçlara göre, Trump, bu eyaletteki oyların en az yüzde 54,6'sını alırken, yarışın galibi ilan edildi. Haley ise en güçlü desteğe sahip olduğu eyalette oyların yüzde 43,5'ini toplayabildi.

New Hampshire ön seçim sonuçlarına göre, başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partiden adaylık ihtimalini oldukça güçlendiren Trump'ın destekçileri, Haley'e yarışı terk etmesi yönünde baskıyı artırırken kadın siyasetçi kampanyasına devam edeceğini belirtti.

HALEY: BU YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ

Haley, ön seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yarış henüz bitmedi. Gidilecek düzinelerce eyalet kaldı." İfadelerini kullandı.

Temmuz ve ağustos aylarındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.