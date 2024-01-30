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Hamas soykırımcı İsrail’e karşı ayakta! İngiliz gazetesinden itiraf geldi: Gazze’nin kuzeyinde hazırlık yapıyor

Terör devleti İsrail Gazze’de Hamas direnişi karşısında darbe üzerine darbe yemeye devam ediyor. Gazze’nin kuzeyinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini iddia eden fakat bölgeden yavaş yavaş çekilen soykırımcı İsrail’e bir cevap da İngiliz gazetesi the Guardian’dan geldi. The Guardian, Hamas’ın yeni saldırı hazırlıkları için Gazze’nin kuzeyinde yeniden toplandığını yazdı.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 10:58 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:32
Hamas soykırımcı İsrail’e karşı ayakta! İngiliz gazetesinden itiraf geldi: Gazze’nin kuzeyinde hazırlık yapıyor

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken Hamas'a karşı ise zafer elde etmeyi başaramadı. Geçtiğimiz haftalarda Gazze'nin kuzeyinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini iddia eden soykırım ordusu bölgeden yavaş yavaş çekilirken İngiliz the Guardian ise Hamas'ın yeni saldırı hazırlıkları için Gazze'nin kuzeyinde yeniden toplandığını yazdı.

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HAMAS GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNÜYOR

Filistinli gazeteciler haftalar öncesinde de Gazze'nin kuzeyinde soykırım ordusunun etkisinin azaldığını yazarken İngiliz the Guardian yardım görevlileri, Gazze sakinleri, analistler ve hatta İsrailli yetkililerin dahi Hamas üyelerinin soykırımcı İsrail'e karşı seferber oldukları ve bir yönetim sistemini yeniden inşa ettikleri kuzey Gazze'ye döndüğünü söylediğini belirtiyor.

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"NETANYAHU HAMAS'I EZEMEDİ"

Hamas yöneticilerinin güneyde sıkı kontrol sağladığını belirten the Guardian "Yaklaşık dört aydır süren saldırı sırasında İsrail birlikleri tarafından ele geçirilen ve temizlenen bölgelerde Hamas'ın görünürdeki yeniden canlanışı Benjamin Netanyahu'nun militan grubu 'ezme' vaadini yerine getirmede karşılaştığı zorlukların altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIM ORDUSU DA İTİRAF ETMİŞTİ

Soykırımcı İsrail'in Ocak 2023'e kadar ulusal güvenlik konseyi başkanlığını yapan Eyal Hulata'ya atıf yapan the Guardian, Hulata'nın "Maalesef hem orta hem de kuzey Gazze'de isyanın toparlandığını daha fazla duyuyoruz. Hamas kuzey Gazze'de polislik yapıyor ve ticareti yönetiyorlar bu çok kötü bir sonuç." şeklindeki sözlerini vurguladı.

ŞATİ VE CİBALİYE'YE DÖNDÜLER

Tel Aviv merkezli bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Michael Milstein de Hamas'ın, geçtiğimiz dört aylık süreçte soykırım ordusunun ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağladığını belirtti. Bu bölgeler arasında Şati kampı, Cibaliye, Shejaija ve Gazze'deki diğer mülteci kamplarının yer aldığını belirten Milstein, şöyle konuştu:

Bu bölgeleri Hamas kontrol ediyor. Hiçbir kaos ya da boşluk yok çünkü fiilen Hamas'ın bir parçası olan ve kamu düzenini sağlayanlar Gazze belediyesi çalışanları ya da sivil savunma güçleri. Hamas hala hayatta.

KARA PROPAGANDAYA KARŞI DİRENİŞ

Kasım ayında bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken soykırım ordusu IDF'den bir subay, Hamas'ın askeri kanadı el Kassam Tugayları için "Geri gelip gelmediklerini ya da hiç gitmediklerini söyleyemezsiniz ancak her iki durumda da şu anda oradalar." şeklinde konuşmuştu. The Guardian, Hamas yetkililerinin Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilere yiyecek, yakıt ve diğer temel malzemeleri dağıtan yardım kuruluşları ile görüşmeye devam ettiğini belirtirken konvoylara da hala polis eskortluğu yaptığını belirtti.

Hamas'ın propaganda gücünün de yerinde olduğuna dikkat çeken the Guardian, İsrailli rehinelerle ilgili videolar paylaştıklarını ve soykırımcı İsrail'in kara propagandalarına cevap verdiklerini belirtti.

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