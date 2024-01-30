Hamas soykırımcı İsrail’e karşı ayakta! İngiliz gazetesinden itiraf geldi: Gazze’nin kuzeyinde hazırlık yapıyor

ŞATİ VE CİBALİYE'YE DÖNDÜLER

Tel Aviv merkezli bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Michael Milstein de Hamas'ın, geçtiğimiz dört aylık süreçte soykırım ordusunun ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağladığını belirtti. Bu bölgeler arasında Şati kampı, Cibaliye, Shejaija ve Gazze'deki diğer mülteci kamplarının yer aldığını belirten Milstein, şöyle konuştu:

Bu bölgeleri Hamas kontrol ediyor. Hiçbir kaos ya da boşluk yok çünkü fiilen Hamas'ın bir parçası olan ve kamu düzenini sağlayanlar Gazze belediyesi çalışanları ya da sivil savunma güçleri. Hamas hala hayatta.

KARA PROPAGANDAYA KARŞI DİRENİŞ

Kasım ayında bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken soykırım ordusu IDF'den bir subay, Hamas'ın askeri kanadı el Kassam Tugayları için "Geri gelip gelmediklerini ya da hiç gitmediklerini söyleyemezsiniz ancak her iki durumda da şu anda oradalar." şeklinde konuşmuştu. The Guardian, Hamas yetkililerinin Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilere yiyecek, yakıt ve diğer temel malzemeleri dağıtan yardım kuruluşları ile görüşmeye devam ettiğini belirtirken konvoylara da hala polis eskortluğu yaptığını belirtti.

Hamas'ın propaganda gücünün de yerinde olduğuna dikkat çeken the Guardian, İsrailli rehinelerle ilgili videolar paylaştıklarını ve soykırımcı İsrail'in kara propagandalarına cevap verdiklerini belirtti.