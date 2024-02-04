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İngiliz’den sonra soykırımcıdan da itiraf geldi! İsrail gazetesi the Jerusalem Post: Hamas dönüyor

İngiliz gazetesi the Guardian’ın ardından İsrail gazetesi the Jerusalem Post’tan da Hamas itirafı geldi. Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın silahlı kanadı el Kassam Tugaylarının Gazze’nin kuzeyinde yeniden saldırıya hazırlandığını yazan the Guardian’ın ardından the Jerusalem Post da “Hamas dönüyor” dedi ve soykırım ordusunun bölgeden sessiz sedasız çekildiğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 14:17 Güncelleme 04 Şubat 2024, 14:30
İngiliz’den sonra soykırımcıdan da itiraf geldi! İsrail gazetesi the Jerusalem Post: Hamas dönüyor

Terör devleti İsrail Gazze'de kara saldırısında darbe üzerine darbe alırken bölgeden sessiz sedasız çekiliyor. Hamas'ın askeri kanadı el Kassam Tugaylarının Gazze'nin kuzeyinde yeniden toplandığını yazan İngiliz gazetesi the Guardian'ın ardından bir itiraf da İsrail gazetesi the Jerusalam Post'tan geldi. The Jerusalem Post, Hamas'ın soykırım ordusunun hava saldırıları sırasında çekildiği bölgelerde yeniden konuşlanmaya başladığını yazdı.

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EL KASSAM TUGAYLARI O BÖLGELERDE YENİDEN KONUŞLANIYOR

Hamas'ın son haftalarda personelini yeniden organize etmeyi başardığını belirten the Jerusalem Post, el Kassam Tugaylarının birçok bölgede yeniden konuşlandığına dikkat çekti.

"HAMAS GAZZE'DE YENİDEN GÜÇLENDİ"

Bir Hamas yetkilisinin uluslararası haber ajansı AP'ye söylediği "Polisin dönüşü İsrail güçlerinin geçtiğimiz ay kuzey Gazze'den çekilmesinin ardından harap olmuş şehirde düzeni yeniden sağlama girişimini işaret ediyor." şeklindeki sözlerini vurgulayan Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de yeniden güçlendiğine dikkat çekti.

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İNGİLİZ GAZETESİ İTİRAF ETMİŞTİ

İngiliz gazetesi the Guardian'da 30 Ocak'ta yayımlanan bir haberde ise Hamas'ın yeni saldırı hazırlıkları için Gazze'nin kuzeyinde yeniden toplandığına dikkat çekilmişti.

The Guardian, Gazze sakinleri ve analistlerin hatta İsrailli yetkililerin, Hamas üyelerinin soykırımcı İsrail'e karşı seferber oldukları ve bir yönetim sistemini yeniden inşa ettikleri kuzey Gazze'ye döndüğünü söylediklerini belirtmişti.

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NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ BOŞA ÇIKTI

Hamas yöneticilerinin Gazze'nin güneyinde de sıkı kontrol sağladığını belirten Guardian, "Yaklaşık dört aydır süren saldırı sırasında İsrail birlikleri tarafından ele geçirilen ve temizlenen bölgelerde Hamas'ın görünürdeki yeniden canlanışı Benjamin Netanyahu'nun militan grubu ezme vaadini yerine getirmede karşılaştığı zorlukların altını çiziyor." ifadelerini kullanmıştı.

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