Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü

Göreve geldiğinden bu yana Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planlar yapan Milei, Ben Gurion Havalimanı'na vardıktan kısa bir süre sonra büyükelçiliğini taşıma planlarını yeniden duyurdu.

Milei'nin Kudüs planı katil Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından "memnuniyetle karşılandığı" belirtilirken Hamas'tan ise tepki geldi. Hamas Milei'yi kınadığını belirtirken "Filistin halkının kendi topraklarındaki haklarının ihlali ve Kudüs'ü işgal edilmiş Filistin toprağı olarak gören uluslararası hukuk kurallarının ihlali " olarak gördüğünü belirtti.

KATİL NETANYAHU'YA KUDÜS SÖZÜ

Yahudisever Başkan Milei, çarşamba günü ise katil Başkan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Milei, Netanyahu'ya Hamas'ı terör örgütü ilan etme niyetinde olduğunu söyledi. Ayrıca ikili, çeşitli alanlarda ortak iş heyetlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldı.

Netanyahu, Milei'yi İsrail'de karşıladı ve "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve diplomatik görev yerinizi ve elbette bir büyükelçiliği oraya taşıma kararınız bizi çok mutlu etti." dedi.

YAHUDİ OLMAK İSTİYOR AMA OLAMIYOR

Tarzı ve özgeçmişi ile dillerden düşmeyen Milei, pek çok kez Yahudi olmayı istediğini söylemişti. Organ satışı için Pazar oluşturacağını da söyleyen Milei, mitinglerinde Tevrat'tan alıntılar yaparken Yahudilerin Şabat ibadetinin ülkesini yönetme konusunda sorun yaratacağını, bu yüzden de Yahudi olamadığını belirtiyordu.

Yahudi olamadığını İsrail ziyaretinde de gündeme getirdi ve "Eğer ben başkansam ve bugün Şabat ise ne yapmalıyım? Cumadan cumartesiye ülkemle bağlantımı kesecek miyim? Dini uyumsuz hale getirecek bazı konular var" dedi.

HAHAM MEZARINA GİDİP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Milei, kasım ayındaki zaferinin ardından Yahudiler için popüler bir adres olan New York'ta bir hahamın mezarını ziyaret etmişti. Göreve geldiğinden sonra ilk kez ABD'yi ziyaret etmiş ve burada da Arjantin'in büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti.

New York'ta Chabat-Lubavitch hareketinin son lideri Haham Menachem Mendel Schnerson'un mezarına giden Milei, sürpriz zaferi için teşekkür etmiş ve Yahudi öğretilerine saygısını belirtmişti.