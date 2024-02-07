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Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu'ya koştu: Javier Milei'den skandal Kudüs ve Hamas sözü

Arjantin’in Yahudi hayranı başkanı Javier Milei, başkanlık seçimini kazandığı kasım ayında da söylediği gibi ilk uluslararası ziyaretini terör devleti İsrail’e düzenledi. Ağlama Duvarı’nı kucaklayan Milei, Arjantin’in İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma sözü verdi. Milei çarşamba günü ise katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü ve Hamas hakkında bir söz verdi. İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 15:03 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:40
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü

Arjantin'in Yahudi hayranlığı ile bilinen yeni başkanı Javier Milei, terör devleti İsrail'i ziyaret etti. Başkan seçildiği kasım ayından bu yana siyonist sevgisini defalarca dile getiren ve ilk uluslararası ziyaretini İsrail'e yapmak istediğini belirtirken Arjantin'in büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü veren Javier Milei, İsrail'i ziyaret etti ve Ağlama Duvarı'nı kucakladı. Milei çarşamba günü ise katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü ve Hamas'ı terör örgütü ilan edeceğini belirtti.

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10 Aralık'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası ziyaretini İsrail'e yapmak istediğini söyleyen Milei, söylediği gibi İsrail'e gitti. Salı günü İsrail'e ulaşan Milei, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından karşılandı.

AĞLAMA DUVARI'NA KAPANDI

Terör devleti İsrail'e ulaşan Milei, ilk durak olarak Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı seçti. Milei'nin Ağlama Duvarı'nı kucakladığı anlar dünya çapında gündem oldu.

YAHUDİSEVER MILEI'DEN SKANDAL KUDÜS SÖZÜ

Göreve geldiğinden bu yana Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planlar yapan Milei, Ben Gurion Havalimanı'na vardıktan kısa bir süre sonra büyükelçiliğini taşıma planlarını yeniden duyurdu.

Milei'nin Kudüs planı katil Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından "memnuniyetle karşılandığı" belirtilirken Hamas'tan ise tepki geldi. Hamas Milei'yi kınadığını belirtirken "Filistin halkının kendi topraklarındaki haklarının ihlali ve Kudüs'ü işgal edilmiş Filistin toprağı olarak gören uluslararası hukuk kurallarının ihlali" olarak gördüğünü belirtti.

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KATİL NETANYAHU'YA KUDÜS SÖZÜ

Yahudisever Başkan Milei, çarşamba günü ise katil Başkan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Milei, Netanyahu'ya Hamas'ı terör örgütü ilan etme niyetinde olduğunu söyledi. Ayrıca ikili, çeşitli alanlarda ortak iş heyetlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldı.

Netanyahu, Milei'yi İsrail'de karşıladı ve "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve diplomatik görev yerinizi ve elbette bir büyükelçiliği oraya taşıma kararınız bizi çok mutlu etti." dedi.

YAHUDİ OLMAK İSTİYOR AMA OLAMIYOR

Tarzı ve özgeçmişi ile dillerden düşmeyen Milei, pek çok kez Yahudi olmayı istediğini söylemişti. Organ satışı için Pazar oluşturacağını da söyleyen Milei, mitinglerinde Tevrat'tan alıntılar yaparken Yahudilerin Şabat ibadetinin ülkesini yönetme konusunda sorun yaratacağını, bu yüzden de Yahudi olamadığını belirtiyordu.

Yahudi olamadığını İsrail ziyaretinde de gündeme getirdi ve "Eğer ben başkansam ve bugün Şabat ise ne yapmalıyım? Cumadan cumartesiye ülkemle bağlantımı kesecek miyim? Dini uyumsuz hale getirecek bazı konular var" dedi.

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HAHAM MEZARINA GİDİP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Milei, kasım ayındaki zaferinin ardından Yahudiler için popüler bir adres olan New York'ta bir hahamın mezarını ziyaret etmişti. Göreve geldiğinden sonra ilk kez ABD'yi ziyaret etmiş ve burada da Arjantin'in büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti.

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New York'ta Chabat-Lubavitch hareketinin son lideri Haham Menachem Mendel Schnerson'un mezarına giden Milei, sürpriz zaferi için teşekkür etmiş ve Yahudi öğretilerine saygısını belirtmişti.

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