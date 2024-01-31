ABD’nin kabusu Çin ve Rusya! CIA Direktörü William Burns ‘istihbarat ajanslarımızı dönüştürmek zorunda kaldık’ dedi: Washington üstünlüğünü kaybetti

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ile Soğuk Savaş sonrası dönemin sona erdiğini belirten Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı kontrol etme konusundaki kararlılığını hafife almanın her zaman bir hata olduğunu belirtti. Öte yandan ABD 'nin çatışmadan uzaklaşmasının ve Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesinin kendisine yönelik bir gol olacağını belirtti.

Sanayi Devrimi'nden ve nükleer çağın başlangıcından çok daha kapsamlı bir teknoloji devrimi yapıldığını belirten Burns, teknolojik gelişmelerin CIA 'in işini her zamankinden daha da zorlaştırdığını belirtti ve "Düşmanlara kafamızı karıştırmak, bizden kaçmak ve bizi gözetlemek için güçlü yeni araçlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Şİ CİNPİNG'İN GÖZÜ UKRAYNA'YA ABD DESTEĞİNDE

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği en dikkatli takip eden lider olduğunu belirten Burns, "Çin, hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetinde hem de bunu yapabilecek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip ABD'nin tek rakibi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Burns, ayrıca, ABD-Çin rekabetinin yoğun ve karşılıklı bağımlılık ve ticari bağların olduğu bir ortamda yaşandığına dikkat çekti.

"ORTA DOĞU'NUN BU KADAR PATLAMAYA HAZIR OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM"

7 Ekim'den itibaren Orta Doğu'da devam eden krizin ABD için karmaşık bir durum olduğunu belirtirken ABD'nin en büyük önceliğinin Çin ile rekabet olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Son kırk yılın çoğunu Orta Doğu'da çalışarak geçirdim ve Orta Doğu'nun bu kadar karışık ve "patlayıcı" olduğunu nadiren gördüm. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yoğun kara operasyonunu sona erdirmek, acı çeken Filistinli sivillerin derin insani ihtiyaçlarını karşılamak, rehineleri serbest bırakmak, çatışmanın bölgedeki diğer cephelere yayılmasını önlemek ve Gazze'de "ertesi gün" için uygulanabilir bir yaklaşım şekillendirmek hepsi inanılmaz derecede zor problemlerdir.

CIA DİREKTÖRÜ İRAN'I İŞARET ETTİ

"İsrail'in ve bölgenin güvenliğinin anahtarı İran'la uğraşmak" diyen CIA Direktörü, İran rejiminin krizden cesaret aldığını söyledi ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları ile birlikte savaşın farklı cephelerde tırmanma riskinin de devam ettiğine dikkat çekti.

ABD ORTA DOĞU'YU DAĞITTI TOPARLAYAMIYOR

Orta Doğu'daki herhangi bir sorunun çözümünden yalnızca ABD'nin sorumlu olmadığını belirten Burns, Orta Doğu'yu yakıp yıkan ABD'nin arkasına bile bakmayacağını bir kez daha ortaya koydu.

11 EYLÜL'DEN SONRA YENİ BİR DÖNEM

ABD'nin Çin ve Rusya gibi rakiplerinin niyetlerini anlamasının her zamankinden daha önemli fakat daha zor olduğunu belirten Burns, "11 Eylül CIA için nasıl yeni bir dönem başlattıysa Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de aynısını yaptığını belirtti.

CIA'DE ÇİN HAZIRLIĞI

Rusya'nın ABD için en acil sorun olduğunu belirten Burns, uzun vadede en büyük tehdidin ise Çin olduğunu ve CIA'in bu önceliği yansıtacak şekilde kendisini yeniden organize ettiğini belirtti. Burns, ayrıca CIA'in Çin ile mücadele edebilmek için ajanlarına Mandarin dilini öğrettiğini söyledi.