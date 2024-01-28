Soykırımcı İsrail yargılanıyor: Sıra suç ortaklarında! Terör devleti Lahey’de suçlu bulunursa ibre onlara dönecek! Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz…

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DURMALI" Lahey'de cuma günü görülen soykırım davasında "İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına" hükmedilmesinin ardından İngiltere'nin eski Özbekistan Büyükelçisi olan Murray, the National'a verdiği röportajda İngiltere hükümetinin İsrail ile askeri iş birliğinin durması gerektiğini söyledi. "BM SÖZLEŞMESİ İNGİLİZ HUKUKUNA DAHİL EDİLDİ" BM Soykırım Sözleşmesinin İngiliz hukukuna dahil edildiğine dikkat çeken Murray, İngiltere'nin terör devleti İsrail'e verdiği desteğin boyutu konusunda uyarılacağını belirtti. The National, Silah Ticaretine Karşı Kampanya'ya göre İngiltere'nin İsrail'e en az 336 milyon sterlin değerinde askeri teçhizat sattığını belirtti ve Murray'nin "Kıbrıs'ta Akrotiri'den düzenli olarak yaptıkları İsrail'e silah sevkiyatına artık devam edemeyecekler. Bu iddia edilen soykırım devam ederken İsrail'le askeri iş birliğini durdurmaları gerekiyor aksi halde soykırıma suç ortaklığı yapma riskiyle karşı karşıya kalacaklar." şeklindeki sözlerini vurguladı.

LAHEY'DEN SOYKIRIM KARARI ÇIKARSA SIRA '10 NUMARA'DA Soykırım Sözleşmesi'nin sadece bir uluslararası hukuk meselesi olmadığını, Soykırım Sözleşmesi'ni özel olarak içeren 2001 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Yasası ile İngiltere ve Galler hukukuna dahil edildiğini belirten Murray, eğer Uluslararası Adalet Divanı Gazze'de soykırım tespit ederse 10 Numara'nın İngiltere'de soykırıma suç ortaklığı yapmakla suçlanabileceğini belirtti. "Şimdi UAD'nin çok açık bir şekilde yaptığı şey, burada soykırım olduğuna dair uyarı yapmaktı, bu nedenle şimdi durmaları gerekiyor." Şeklinde konuşan Murray, İngiltere'de hükümet avukatlarının kararın ardından bakanlara İsrail'e silah satışını sürdürmenin olası hukuki riskleri konusunda uyarmak için yazacağını belirtti ve şöyle konuştu: Hükümet avukatlarının bakanlara kişisel sorumlulukları konusunda ciddi uyarılarda bulunacağına inanıyorum. Ve Dışişleri Ofisi'nde bulunmuş biri olarak bunun gerçekleşeceğinden eminim. Şimdi hükümet avukatları tarafından bakanlara, eğer soykırım bulunursa ve İsrail'e silah sevkiyatları devam ederse kişisel sorumlulukla karşılaşabilecekleri konusunda uyarılar yapılacak. BIDEN HESAP VERİYOR Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi ABD'de ise Başkan Joe Biden ve diğer üst düzey yetkililer, soykırımcıya suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor. ABD'li bir sivil toplum kuruluşu olan Anayasal Haklar Merkezi'nin (CRR) kasım ayında ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin hakkında dava açarken "sadece ülkenin soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmemekle kalmayıp İsrail'e koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayarak kalkınmasının koşullarını da sağladığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ABD mahkemesi Biden'ı Gazze soykırımına suç ortaklığı yapmakla suçlayan hukuk davasını görüştü. Davacılar federal mahkemenin ABD'yi İsrail'in Gazze'deki düşmanlıklarına son vermesi için nüfuzunu kullanmaya çağırmasını istiyor. Laheydeki karar siyonistleri kudurttu! Netanyahu, Ben-Gvir ve Yoav Galanttan skandal açıklamalar Lahey'deki karar siyonistleri kudurttu! Netanyahu, Ben-Gvir ve Yoav Galant'tan skandal açıklamalar