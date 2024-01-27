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Lahey'deki karar siyonistleri kudurttu! Netanyahu, Ben-Gvir ve Yoav Galant'tan skandal açıklamalar

Lahey'den tarihi bir karar çıktı. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Kararla birlikte İsrail soykırım suçundan yargılanmasının önü açıldı. Söz konusu karar siyonistleri kudurttu. Gazze Kasabı Netanyahu meseleyi "holokosta" bağlayıp İsrail'in hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kararın İsrail devletinin varlığını tehdit ettiğini öne sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Parçalamaya devam edeceğiz" diyerek tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 17:01 Güncelleme 27 Ocak 2024, 11:27
Lahey’deki karar siyonistleri kudurttu! Netanyahu, Ben-Gvir ve Yoav Galant’tan skandal açıklamalar

İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen katil İsrail'in yargılanmasının önü açıldı.

LAHEY'DE TARİHİ KARAR
Uluslararası Adalet Divanı İşgalci İsrail'in talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına da karar verdi.

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Gazze'de yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduklarını kaydeden divan üyeleri, İsrail'in bir ay içinde mahkemeye rapor vermesini kararlaştırıldı.

SİYONİSTLER ZIPLADI!
Lahey'de çıkan karar siyonist İsrail'i kudurttu.

GAZZE KASABI NETANYAHU HOLOKOSTA BAĞLADI
Katil İsrail'in başbakanı "Gazze Kasabı" Netanyahu ülkesini ve halkını savunmaya devam edeceklerini söyleyip bu konudaki bağlılıklarının da "aynı derecede sarsılmaz" olduğunu söyledi.

Görüntülü açıklama yayımlayan Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır." dedi.

Fotoğrafta: Gazze Kasabı NetanyahuFotoğrafta: Gazze Kasabı Netanyahu

"Soykırım" suçunu reddeden Netanyahu, "Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail'e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ülkesinin "Hamas'a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.

İşlediği soykırım suçunu perdeleyen Netanyahu meseleyi holokosta bağlayıp, "Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: İsrail, Hamas'a karşı kendisini savunmaya devam edecek." dedi.

GALANT'TAN TEHDİT: PARÇALAYACAĞIZ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Parçalamaya devam edeceğiz" diyerek tehditler savurdu.

Fotoğrafta: Siyonist GalantFotoğrafta: Siyonist Galant

İsrail'in ahlaki vaazlara ihtiyacı olmadığını savunan siyonist Gallant, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım iddiasının tartışılması yönündeki Yahudi karşıtı talebini kabul ederek daha da ileri gitti ve dilekçeyi doğrudan reddetmeyince suça günah ekledi." iddiasında bulundu.

Hamas'a "teröristler" diyerek hedef alan siyonist Gallant, İsrail'in 7 Ekim'i unutmayacağını savunup "IDF ve güvenlik teşkilatları Hamas rejimini parçalamaya, askeri yeteneklerini ortadan kaldırmaya ve kaçırılanların evlerine dönüşünü sağlamaya devam edecek. İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanlarına ve tüm asker ve güvenlik güçlerine güveniyor." ifadeleriyle tehditler savurdu.

BEN-GVIR DE ZIPLADI: DİKKATE ALMAYALIM
Bir açıklama da Katil İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi.

Ben-Gvir, Divan'ın kararının İsrail devletinin varlığını tehdit ettiğini, kararın dikkate alınmaması gerektiğini savundu.

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