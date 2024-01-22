Terör devleti İsrail tünel hezimetini kabul etti! Gazze Metrosu’nu yok etmek imkansız: Soykırım ordusu sessizce çekiliyor

Terör devleti İsrail , 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığı Gazze 'den yavaş yavaş çekilmeye başladı. Kasım ayından beri sürdürdüğü kara saldırısında beklediğini bulamayan soykırım ordusu, Gazze'nin altını örümcek ağı gibi saran tüneller karşısında büyük hezimete uğradı. Soykırım ordusu "Gazze Metrosu" adı verilen tünelleri yok ettiğine yönelik propagandaya devam etse de patlattığı tünellerin Gazze'nin altını saran tünel kompleksinin çok küçük bir kısmı olduğu biliniyor. İsrail gazetesi Haaretz ise "İsrail neden Gazze'deki tüm Hamas tünellerini yok etmeyi asla başaramayacak?" başlıklı bir yazı yayımladı ve soykırım ordusunun tünelleri geride bırakarak Gazze'den yavaş yavaş çekildiğini belirtti.

SOYKIRIM ORDUSU HEZİMETİ KABUL ETTİ

Soykırım ordusu karada Kassam Tugaylarından darbe üzerine darbe alırken propaganda savaşına sığındı ve bazılarına su basarak bazılarını ise patlatarak Gazze'deki tünellerin çoğunu yok ettiklerini iddia etti. Öte yandan İsrail basını da artık karadaki gerçekleri kabul etmeye başladı.

HAARETZ: TÜNELLER 1987'DEN ÖNCE ORADAYDI, OLMAYA DA DEVAM EDECEK

İsrail gazetesi Haaretz, soykırım ordusu IDF'nin birçok tünelin gözden kaçırıldığının bilincinde olarak Gazze'deki kuvvetlerini azalttığını belirtti ve "Gazze Şeridi'nin altındaki tüneller Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan önce de oradaydı ve öyle görünüyor ki bu savaştan sonra da burada olacaklar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASINI GAZZE METROSU'NU BÖYLE ANLATTI

Tünellerin 1967'de İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği Altı Gün Savaşı'ndan sonra kazıldığını fakat ilk büyük kazının 1980'lerin başında yapıldığını belirten Haaretz, Hamas'ın iktidara geldiği 2007 yılında ablukaya rağmen yüzlerce tünelin faaliyette olduğunu hatırlattı, bazı tünellerin arabaların geçirilip Gazze'de satılmasına müsaade edecek kadar geniş olduğunu belirtti ve "Mısır'ın El-Arish kasabasındaki KFC'den yemek sipariş edebilirsiniz ve tavuk Filistin tarafına ulaştığında hala sıcak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Soykırım ordusu IDF'nin Refah sınırındaki tünellere yönelik ilk çözümünün yüzlerce Filistinlinin evini yıkarak Philadelpi Koridoru'nu açmak olduğunu belirten Haaretz, buradaki ilk tünelin 1983'te, Hamas'a ait bir tünelin ise 1999 yılının başında keşfedildiğini belirtti.

"FİLİSTİNLİLER HEP BİR ADIM ÖNDEYDİ"

Philadelpi koridorunun, yirmi yılı aşkın bir süredir İsrail ile Filistin arasında bir silahlanma yarışı olduğunu belirten Haaretz; sivil sondaj ekiplanları, konvansiyonel patlayıcılar, gelişmiş sensörler ve özel yeraltı savaş ekiplerine rağmen Filistinlilerin hep bir adım önde olduğunu belirtti.

"HAMAS ABLUKAYI DELDİ"

Soykırımcı İsrail ordusunun son üç ayda Gazze'de ele geçirdiği füze, silah, askeri literatür gibi pek çok şeyin İsrail'in tünellerle mücadelede başarısız olduğunu kanıtladığını belirten Haaretz, "Hamas, Gazze'ye yönelik 16 yıllık ablukayı deldi" ifadelerini kullandı.

2014'deki saldırılardan 2021'e kadar soykırımcı İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı düzenlemediği için karşılaşacaklarından haberdar olmadığını belirten Haaretz, 2021'de de Gazze Metrosu'na düzenlediği operasyonda sadece bir avuç kişiyi öldürebildiğini vurguladı.

"TÜNELLERİ YOK ETMEK GERÇEKÇİ BİR HEDEF DEĞİL"

Soykırım ordusunun saldırıların başında askerlerini yeraltına göndermeyi göze alamadığını ve bunun yerine uzaktan kameralar ve köpekler kullandığını belirten Haaretz, IDF'nin Kassam Tugaylarını yok edemeyeceğini bildiğine fakat savaşmaktan başka bir alternatifleri olmadığına dikkat çekti. Soykırım ordusunun binden fazla tünelin yerini tespit ettiğini belirten Haaretz, "Hepsini bulsa bile hangilerine öncelik verilmeli? Peki, Hamas'ın yeniden inşasını ne engelleyecek?" ifadelerini kullandı ve şunları vurguladı:

İsrail güvenlik yapısının tünel ağlarını yok etmenin hiçbir zaman gerçekçi bir hedef olmadığını kabul etmek zorunda kalacağı bir gün gelecek. IDF belki yeraltından gelebilecek bir tehdit ihtimaliyle başa çıkabilir ancak tüneller Gazze'nin altında kalacak. Belki de en doğru değerlendirme, tünellerle hiç uğraşmamış, İsrail'in füze savunma sistemlerinin babalarından biri olan havacılık mühendisi Yair Ramati'nin değerlendirmesiydi. Kendisi, "Göklerde İsrail her zaman teknolojik avantaja sahip olacak. Dolayısıyla Hamas bizi her zaman yeraltına çekmeye çalışacak" dedi.