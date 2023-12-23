SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ oldu

Soykırımcı İsrail, Aksa Tufanı Operasyonu’nun mimarı olan Yahya Sinwar ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i resmen takıntı haline getirdi. İki ismin başına ödül koyan ve Gazze’nin her yerine broşürler yapıştıran soykırımcı İsrail, her gün bu iki ismin peşinde olduklarına dair bir haber yayımlıyor. “Dokuz canlı kedi” olarak nitelendirdiği Deif’in son suikast girişiminden sonra da sağlığının iyi olduğunu öğrenen soykırımcı İsrail, Deif’i ve Sinwar’ı “fevkalbeşer” olarak görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:33 Güncelleme 23 Aralık 2023, 12:07
Soykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ oldu

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutan soykırımcı İsrail, kara saldırısında resmen hezimete uğradı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden gelen direniş karşısında ne yapacağını bilemeyen terör devleti, Hamas liderlerini bulmayı takıntı haline getirdi.

BAŞLARINA ÖDÜL KOYMUŞLARDI

Hamas liderleri Muhammed Deif ve Yahya Sinwar'ın başlarına ödül koyan ve Gazze'de dört bir yana broşür asan soykırımcı İsrail, onlarca yıldır defalarca suikast düzenlediği fakat öldürmeyi başaramadığı iki isim karşısındaki çaresizliğini gizlemek için her türlü yönteme başvuruyor.

İSRAİL MEDYASININ EN BÜYÜK GÜNDEMİ DEIF VE SINWAR

Terör devleti İsrail'in, basın-yayın organlarında neredeyse her gün Deif ya da Sinwar'ı bulmaya çok yaklaşıldığına dair haberler yayımlanıyor. The Jerusalem Post'ta bugün yayımlanan bir habere göre soykırım ordusu IDF, Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in kimlik kartını buldu ve evini yok etti.

SOYKIRIM ORDUSU EVİNİ YIKTI

İsrail medyası, soykırım ordusunun Deif'in Gazze'nin güneyindeki evine cuma günü düzenlediği saldırıda, Kassam Tugaylarının liderinin kimlik kartını buldurduğunu iddia ediyor. The Jerusalem Post'a göre evde İbranice ve Arapça metinlerle basılan kimlik kartının yanı sıra çocukların adları ve doğum tarihlerinin yer aldığı çok sayıda belgenin kopyası bulunuyordu. Soykırım ordusu, Deif'in evinde ayrıca silah depolamak için olduğunu düşündükleri bir kuyu bulduklarını belirtti. Jerusalem Post, Deif'in evinde bayrak ile fotoğraf çekilen askerlerin kontrollü bir şekilde evi yıktığını belirtti.

İsrail defalarca suikast düzenledi! İşte Aksa Tufanı’nın arkasındaki isim: Misafirİsrail defalarca suikast düzenledi! İşte Aksa Tufanı’nın arkasındaki isim: Misafir

ONLAR ARTIK SOYKIRIMCI İÇİN "FEVKALBEŞER"

The Jerusalem Post, yedi kez suikast girişiminde bulunulan Deif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten bir rapor yayımlandığını hatırlatırken suikastlardan kurtulan Deif'in yalnızca topalladığına dikkat çekti.

Yürüyen ölü adam! Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: İsrail’i tamamen çözdü MOSSAD’ı yıllarca kandırdıYürüyen ölü adam! Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: İsrail’i tamamen çözdü MOSSAD’ı yıllarca kandırdı

MOSSAD ÇÖKTÜ: BİBİ'NİN TEK ÇARESİ KÜÇÜK DELİLLER

Deif'in fiziksel durumunun soykırım ordusunun sandığının aksine gayet iyi olduğunun ortaya çıkması üzerine Dini Siyonist Parti'den MK Simcha Rothman, bu bilgiyi, geniş çaplı bir istihbarat başarısızlığının göstergesi olarak nitelendirmişti. Deif'i de Sinwar'ı da bulmayı başaramayan soykırımcı İsrail, soykırım destekçilerini bu iki ismin kıyafetlerinden parçalar ve küçük eşyalarla geçiştirmeye çalışıyor.

SON DAKİKA