Soykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ oldu

Hamas 'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutan soykırımcı İsrail, kara saldırısında resmen hezimete uğradı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden gelen direniş karşısında ne yapacağını bilemeyen terör devleti, Hamas liderlerini bulmayı takıntı haline getirdi.

BAŞLARINA ÖDÜL KOYMUŞLARDI

Hamas liderleri Muhammed Deif ve Yahya Sinwar'ın başlarına ödül koyan ve Gazze'de dört bir yana broşür asan soykırımcı İsrail, onlarca yıldır defalarca suikast düzenlediği fakat öldürmeyi başaramadığı iki isim karşısındaki çaresizliğini gizlemek için her türlü yönteme başvuruyor.

İSRAİL MEDYASININ EN BÜYÜK GÜNDEMİ DEIF VE SINWAR

Terör devleti İsrail'in, basın-yayın organlarında neredeyse her gün Deif ya da Sinwar'ı bulmaya çok yaklaşıldığına dair haberler yayımlanıyor. The Jerusalem Post'ta bugün yayımlanan bir habere göre soykırım ordusu IDF, Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in kimlik kartını buldu ve evini yok etti.

SOYKIRIM ORDUSU EVİNİ YIKTI

İsrail medyası, soykırım ordusunun Deif'in Gazze'nin güneyindeki evine cuma günü düzenlediği saldırıda, Kassam Tugaylarının liderinin kimlik kartını buldurduğunu iddia ediyor. The Jerusalem Post'a göre evde İbranice ve Arapça metinlerle basılan kimlik kartının yanı sıra çocukların adları ve doğum tarihlerinin yer aldığı çok sayıda belgenin kopyası bulunuyordu. Soykırım ordusu, Deif'in evinde ayrıca silah depolamak için olduğunu düşündükleri bir kuyu bulduklarını belirtti. Jerusalem Post, Deif'in evinde bayrak ile fotoğraf çekilen askerlerin kontrollü bir şekilde evi yıktığını belirtti.

ONLAR ARTIK SOYKIRIMCI İÇİN "FEVKALBEŞER"

The Jerusalem Post, yedi kez suikast girişiminde bulunulan Deif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten bir rapor yayımlandığını hatırlatırken suikastlardan kurtulan Deif'in yalnızca topalladığına dikkat çekti.

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Deif'in fiziksel durumunun soykırım ordusunun sandığının aksine gayet iyi olduğunun ortaya çıkması üzerine Dini Siyonist Parti'den MK Simcha Rothman, bu bilgiyi, geniş çaplı bir istihbarat başarısızlığının göstergesi olarak nitelendirmişti. Deif'i de Sinwar'ı da bulmayı başaramayan soykırımcı İsrail, soykırım destekçilerini bu iki ismin kıyafetlerinden parçalar ve küçük eşyalarla geçiştirmeye çalışıyor.