Terör devleti İsrail’in Han Yunus çıkmazı! ABD basını yazdı: Soykırımcının hamisi Orta Doğu’da köşeye sıkıştı

"TAKTİK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAK"
Filistinli sivillerin Gazze'nin güneyinde yoğunlaştığına dikkat çeken Wall Street Journal, soykırım ordusunun güneydeki ilerleyişinin çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirtti. Soykırımcının büyük bir uluslararası tepki ile karşı karşıya olduğunu belirten Wall Street Journal, taktik değiştirmek zorunda kalacağına dikkat çekti.
"İSRAİL İÇİN STRATEJİK YENİLGİSİ OLACAK"
Mevcut sürecin sivilleri koruyan ve aynı zamanda Hamas'ın hayatta kalmasına ve toparlanmasına olanak sağlayan bir ateşkesle sonuçlanabileceğini belirten Wall Street Journal, bunun soykırımcı İsrail için stratejik bir yenilgi olacağına dikkat çekti.
Wall Street Journal, ayrıca, terör devleti İsrail'in Hamas'ın, soykırım ordusunun boşalttığı bölgelere geri dönmeye çalışmasından endişe edeceğini belirtti.
Soykırımcı İsrail'in "hayati müttefiki" ABD'ye, Gazze'nin güneyinde Hamas'ı hedef alarak savaşacağı ve hava saldırılarını azaltacağı yönünde söz verdiğini belirtirken soykırım ordusunun Hamas'tan vazgeçmeme konusunda baskı altında olduğunu da hatırlattı.
HAMAS TÜNELLERİ DENGELERİNİ BOZDU
Wall Street Journal'da Marcus Walker imzalı haberde soykırım ordusunun generali Goldfus'un Han Yunus'ta alçak bir tünelde çömelip "7 Ekim'de halkımı savunmada başarısız oldum" dediğine dikkat çekti. Wall Street Journal, Goldfus'un ayrıca, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerini "Buradaki labirent Gazze'dekinden çok daha geniş." şeklindeki sözlerini vurguladı.