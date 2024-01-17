SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Terör devleti İsrail’in Han Yunus çıkmazı! ABD basını yazdı: Soykırımcının hamisi Orta Doğu’da köşeye sıkıştı

Terör devleti İsrail Gazze’de üç aydır soykırıma devam ederken Lübnan, Yemen, İran ve son olarak Irak’ta da tansiyon yükseldi. Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının ardından İran’ın da Irak’ı hedef alması ile cephe her geçen gün daha da genişlerken ABD basını soykırımcı İsrail için final düdüğünü çaldı. Wall Street Journal, soykırımcı İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini belirtirken Washington Post ise ABD’nin Orta Doğu’da büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 17 Ocak 2024, 14:37
Terör devleti İsrail’in Han Yunus çıkmazı! ABD basını yazdı: Soykırımcının hamisi Orta Doğu’da köşeye sıkıştı

ABD'nin hem Yemen'de Husiler ile hem de Irak'ta İran'ın saldırıları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Washington Post, tüm bu hadiselerin ABD, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği bir dönemde meydana geldiğine dikkat çekti. Arap dünyasının İsrail'e ve ABD'ye karşı muhalefetinin arttığını belirten Washinton Post, ABD'yi İsrail'in "baş destekçisi" olarak tanımladı.

ABD ORTA DOĞU'DA ÇIKMAZDA

ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran destekli grupların saldırılarına karşı sınırlı karşılık verdiğini belirtti.

Washington Post ABD'nin Orta Doğu'daki çıkmazına dikkat çekerken Wall Street Journal ise soykırımcı İsrail'in Gazze'de çıkmaza girdiğine dikkat çekti.

HAMAS TÜNELLERİNDE ÇARPIŞMA KORKUSU

Soykırım ordusunun Han Yunus'u almakla görevlendirilen 98. Paraşütçüler Tümenini komuta eden Orgeneral Dan Goldfus'un Hamas'ın Gazze'nin altını örümcek ağı gibi saran tünelleri hakkında "Burada göğüs göğüse çarpışmaktan kaçınmak istiyorsunuz." dedi ve tünel savaşını "karmaşık bir iş olarak nitelendirdi.

Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez ‘esirlerin akıbeti belli olacak’ diyerek paylaşmıştı: İsrailli üç rehineden haber geldi! Soykırımcının kara propagandası yine patladıKassam Tugayları aylar sonra ilk kez ‘esirlerin akıbeti belli olacak’ diyerek paylaşmıştı: İsrailli üç rehineden haber geldi! Soykırımcının kara propagandası yine patladı

Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kentsel yerleşimlerin çoğunu moloz yığınına çevirdiğini, sivillerin güneye kaçtığını, Kassam Tugaylarının ise soykırım ordusuna karşı mücadeleye devam ettiğini belirtti. ABD gazetesi, soykırımcı İsrail'in Gazze'nin güneyinde ise "büyük bir çıkmazla karşı karşıya" olduğuna dikkat çekti.

"TAKTİK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAK"

Filistinli sivillerin Gazze'nin güneyinde yoğunlaştığına dikkat çeken Wall Street Journal, soykırım ordusunun güneydeki ilerleyişinin çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirtti. Soykırımcının büyük bir uluslararası tepki ile karşı karşıya olduğunu belirten Wall Street Journal, taktik değiştirmek zorunda kalacağına dikkat çekti.

ABD’nin yeni cephe korkusu! Amerikan basını yazdı: Husiler ayakta kaldı! Savaşın Gazze’nin dışına taşması Beyaz Saray’ı çıkmaza sokuyor

"İSRAİL İÇİN STRATEJİK YENİLGİSİ OLACAK"

Mevcut sürecin sivilleri koruyan ve aynı zamanda Hamas'ın hayatta kalmasına ve toparlanmasına olanak sağlayan bir ateşkesle sonuçlanabileceğini belirten Wall Street Journal, bunun soykırımcı İsrail için stratejik bir yenilgi olacağına dikkat çekti.

Wall Street Journal, ayrıca, terör devleti İsrail'in Hamas'ın, soykırım ordusunun boşalttığı bölgelere geri dönmeye çalışmasından endişe edeceğini belirtti.

Soykırımcı İsrail'in "hayati müttefiki" ABD'ye, Gazze'nin güneyinde Hamas'ı hedef alarak savaşacağı ve hava saldırılarını azaltacağı yönünde söz verdiğini belirtirken soykırım ordusunun Hamas'tan vazgeçmeme konusunda baskı altında olduğunu da hatırlattı.

HAMAS TÜNELLERİ DENGELERİNİ BOZDU

Wall Street Journal'da Marcus Walker imzalı haberde soykırım ordusunun generali Goldfus'un Han Yunus'ta alçak bir tünelde çömelip "7 Ekim'de halkımı savunmada başarısız oldum" dediğine dikkat çekti. Wall Street Journal, Goldfus'un ayrıca, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerini "Buradaki labirent Gazze'dekinden çok daha geniş." şeklindeki sözlerini vurguladı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP oy uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi! DEM’li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ülkenin dört bir yanından takip edilebilecek: İşte Alper Gezeravcı’nın uzayda yapacağı 13 bilimsel deney!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesiyle ilgili flaş açıklama: Söz mutlaka yerine gelecek
SON DAKİKA