Terör devleti İsrail’in Han Yunus çıkmazı! ABD basını yazdı: Soykırımcının hamisi Orta Doğu’da köşeye sıkıştı

ABD 'nin hem Yemen'de Husiler ile hem de Irak'ta İran'ın saldırıları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Washington Post, tüm bu hadiselerin ABD, terör devleti İsrail 'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği bir dönemde meydana geldiğine dikkat çekti. Arap dünyasının İsrail'e ve ABD'ye karşı muhalefetinin arttığını belirten Washinton Post, ABD'yi İsrail'in "baş destekçisi" olarak tanımladı.

HAMAS TÜNELLERİNDE ÇARPIŞMA KORKUSU

Soykırım ordusunun Han Yunus'u almakla görevlendirilen 98. Paraşütçüler Tümenini komuta eden Orgeneral Dan Goldfus'un Hamas'ın Gazze'nin altını örümcek ağı gibi saran tünelleri hakkında "Burada göğüs göğüse çarpışmaktan kaçınmak istiyorsunuz." dedi ve tünel savaşını "karmaşık bir iş olarak nitelendirdi.

Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kentsel yerleşimlerin çoğunu moloz yığınına çevirdiğini, sivillerin güneye kaçtığını, Kassam Tugaylarının ise soykırım ordusuna karşı mücadeleye devam ettiğini belirtti. ABD gazetesi, soykırımcı İsrail'in Gazze'nin güneyinde ise "büyük bir çıkmazla karşı karşıya" olduğuna dikkat çekti.