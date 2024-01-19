Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son çırpınışları! "Filistin devleti diye bir şey olmayacak"

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ADIM ATILDI Bu bağlamda ABD ve İngiliz basını bağımsız Filistin devletinin kurulması için hazırlıkların sürdüğünü yazdı. ABD ve Avrupa ile görüşen Arap ülkeleri bağımsız Filistin devleti ve Batı Şeria'da siyonist yerleşimlerin son bulması için plan hazırlandığı belirtilirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyareti işaret edildi.

Netanyahu İsrail sokaklarında protesto edilirken en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden 'ın da Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı öğrenildi.

Katil İsrail'in soykırım suçunu sürdürmesi ve Hamas'ın direnişi uluslararası kamuoyunun baskısını da günden güne artırdı.

Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana soykırım suçu işliyor.

NETANYAHU'NUN SON ÇIRPINIŞLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda dillendirdiği Bağımsız Filistin meselesi dünya basını tarafından yazılınca Katil Netanyahu son çırpınışlarına başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİ Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." dedi.

Biden soykırımı desteklemeye koşmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktaran Netanyahu, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor."şeklinde konuştu.

KATİLİN HEZEYANI: FİLİSTİN DEVLETİ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK

Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda yalnızca, İsrail'in, Gazze'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, bunu da ABD'li yetkililere söylediğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden sonra İsrail'in, Ürdün'ün batısındaki tüm toprakları kontrol altına alması gerektiğini savunarak "Bu durum da egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu, "Ben görevde olduğum sürece Filistin devleti diye bir şey olmayacak." iddiasında bulundu.

ABD BASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

"BIDEN YÖNETİMİNİN HAYAL KIRIKLIĞI ARTTI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çarşamba günü Gazze'nin geleceği konusunda Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını belirten NBC News, Biden yönetiminin, İsrail başbakanının geçtiğimiz hafta bir öneriyi reddetmesinden dolayı hayal kırıklığının arttığını belirtti.

BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME

Blinken'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde basın mensuplarına verdiği bir röportajda, "Orta Doğu'da, daha önce sahip olmadığımız büyük Orta Doğu bölgeselleşme konusunda derin bir fırsat var. Zor olan bunun farkına varmaktır." şeklindeki konuşmuştu. Blinken'a Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmediği sorulurken Blinken "Bunlar İsraillilerin vereceği kararlar. Bu bir dönüm noktası" dedi.