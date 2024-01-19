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Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son çırpınışları! "Filistin devleti diye bir şey olmayacak"

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim’den bu yana soykırım suçu işliyor. Gazze’de kadın çocuk demeden katleden İsrail başta en büyük destekçisi ABD olmak üzere uluslararası kamuoyundan her geçen gün daha da fazla tepki almaya devam ediyor. Washington yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığını ortaya çıkarken Gazze Kasabı Netanyahu yine siyonist emellerini dillendirdi. Netanyahu, "Ben görevde olduğum sürece Filistin devleti diye bir şey olmayacak" iddiasında bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:46 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:16
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu’nun son çırpınışları! Filistin devleti diye bir şey olmayacak

Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana soykırım suçu işliyor.

Gazze'de üç aydır dünyanın gözü önünde katliam yapan siyonistler 25 binden fazla Filistinliyi kadın çocuk demeden katletti.

Katil İsrail'in soykırım suçunu sürdürmesi ve Hamas'ın direnişi uluslararası kamuoyunun baskısını da günden güne artırdı.

Netanyahu İsrail sokaklarında protesto edilirken en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ın da Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı öğrenildi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ADIM ATILDI
Bu bağlamda ABD ve İngiliz basını bağımsız Filistin devletinin kurulması için hazırlıkların sürdüğünü yazdı. ABD ve Avrupa ile görüşen Arap ülkeleri bağımsız Filistin devleti ve Batı Şeria'da siyonist yerleşimlerin son bulması için plan hazırlandığı belirtilirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyareti işaret edildi.

NETANYAHU'NUN SON ÇIRPINIŞLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda dillendirdiği Bağımsız Filistin meselesi dünya basını tarafından yazılınca Katil Netanyahu son çırpınışlarına başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİ Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." dedi.

Biden soykırımı desteklemeye koşmuştuBiden soykırımı desteklemeye koşmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktaran Netanyahu, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor."şeklinde konuştu.

KATİLİN HEZEYANI: FİLİSTİN DEVLETİ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK
Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda yalnızca, İsrail'in, Gazze'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, bunu da ABD'li yetkililere söylediğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden sonra İsrail'in, Ürdün'ün batısındaki tüm toprakları kontrol altına alması gerektiğini savunarak "Bu durum da egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu, "Ben görevde olduğum sürece Filistin devleti diye bir şey olmayacak." iddiasında bulundu.

ABD BASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

"BIDEN YÖNETİMİNİN HAYAL KIRIKLIĞI ARTTI"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çarşamba günü Gazze'nin geleceği konusunda Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını belirten NBC News, Biden yönetiminin, İsrail başbakanının geçtiğimiz hafta bir öneriyi reddetmesinden dolayı hayal kırıklığının arttığını belirtti.

BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME
Blinken'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde basın mensuplarına verdiği bir röportajda, "Orta Doğu'da, daha önce sahip olmadığımız büyük Orta Doğu bölgeselleşme konusunda derin bir fırsat var. Zor olan bunun farkına varmaktır." şeklindeki konuşmuştu. Blinken'a Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmediği sorulurken Blinken "Bunlar İsraillilerin vereceği kararlar. Bu bir dönüm noktası" dedi.

ORTA DOĞU ZİYARETİNDEN BU YANA TAMAMEN DEĞİŞTİ

NBC News'in belirttiğine göre; Gazze konusunda Biden ve Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı, Orta Doğu ziyaretinden bu yana belirgin hale geldi.

ABD'li yetkililer, Blinken'ın Washington'a döndüğünden bu yana Netanyahu yönetiminin "İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a saldırmayacağına dair mutabakatın dışındaki tüm taleplerinin reddedildiğini" belirtti.

"NETANYAHU SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK"
NBC News'in haberine göre Blinken'ın Orta Doğu gezisi sırasında Arap liderler Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi de teklif etti. Öte yandan Netanyahu ise Arap liderlerin bu teklifini kabul etmedi. Mevcut durumda ise üç üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetiminin Netanyahu'yu görmezden geldiğini belirtirken Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söylüyor.

Blinken'ın Netanyahu'ya, ABD'li yetkililere göre Hamas'a yönelik nihai bir askeri çözümün olmadığını, İsrail liderinin bunu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edeceğini ve şiddetin devam edeceğini söylediği fakat Netanyahu'nun durumdan hiç etkilediği belirtildi.

ABD NETANYAHU SONRASI DÖNEME HAZIRLANIYOR
ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulacağına yönelik beklenti ile Netanyahu dışındaki İsrailli ve sivil toplum liderleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Yetkililer Blinken'ın Netanyahu'yu çözmek amacıyla savaş kabinesi üyeleriyle ve aralarında muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu İsrailli liderlerle bireysel olarak görüştüğünü söyledi.

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BLINKEN ÖNCE ARAP ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ

ABD'li üst düzey yetkililer, Blinken'ın Netanyahu'ya savaş sonrası için öneriler getirmek amacıyla İsrail yerine Arap ülkelerini ziyaret ettiğini, 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı dördüncü ziyarete kasıtlı olarak geçtiğimiz hafta başladığını belirtti.

ABD basını Biden'ın Orta Doğu'ya yönelik planlarının artık bir Filistin devletinin kurulması ile bağlantılı olduğunu kabul ettiğini belirtiyor. Bunun için de ABD'nin İsrail'de Netanyahu sonrası dönemi beklediği belirtiliyor.

"FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"
Blinken, salı günü Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda CNBC'ye verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesinin gerçekleşmesi için "Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini" söylemişti.

ABD VE AVRUPA İLE GÖRÜŞTÜLER: MASAFA FİLİSTİN DEVLETİ VAR
Arap yetkililerin Filistin devleti planını ABD ve Avrupa yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Financial Times, planın, Batılı ülkelerin Filistin devletini resmen tanımayı kabul etmesini veya Filistinlilere BM'ye tam üyelik verilmesini desteklemeyi içerdiğini belirtiyor.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST YERLEŞİMLERE SON
ABD'li ve Suudi yetkililer, ayrıca, Batı Şeria'daki siyonist yerleşimlerin genişletilmesinin durdurulmasını ve işgal altındaki bölgenin sınırlı kısımlarını yöneten Filistin Yönetimi'ne desteğin artırılmasını, iki devletli bir yapıya doğru bir yol oluşturulmasını içeren unsurları da tartışıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E DESTEK YÜZDE 18,5 DÜŞTÜ
Times, Morning Consult'un paylaştığı verilerde soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana dünya çapında desteğinin düştüğü ortaya çıktı. Eylül-Aralık ayları arasında soykırımcı İsrail'in desteğinin küresel olarak yüzde 18,5 oranında düşüş gösterdiğini belirtirken NBC News ise soykırımcının en büyük destekçisi ile de arasında çatlak oluştuğuna dikkat çekti. ABD-İsrail arasındaki büyük çatlak terör devletinin en büyük desteğini kaybetmesine kadar varacak.

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