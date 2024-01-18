ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladı

"NETANYAHU SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK"

NBC News'un belirttiğine göre Blinken'ın Orta Doğu gezisi sırasında Arap liderler Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi de teklif etti. Öte yandan Netanyahu ise Arap liderlerin bu teklifini kabul etmedi. Mevcut durumda ise üç üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetiminin Netanyahu'yu görmezden geldiğini belirtirken Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söylüyor.

Blinken'ın Netanyahu'ya, ABD'li yetkililere göre Hamas'a yönelik nihai bir askeri çözümün olmadığını, İsrail liderinin bunu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edeceğini ve şiddetin devam edeceğini söylediği fakat Netanyahu'nun durumdan hiç etkilediği belirtildi.

ABD NETANYAHU SONRASI DÖNEME HAZIRLANIYOR

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulacağına yönelik beklenti ile Netanyahu dışındaki İsrailli ve sivil toplum liderleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Yetkililer Blinken'ın Netanyahu'yu çözmek amacıyla savaş kabinesi üyeleriyle ve aralarında muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu İsrailli liderlerle bireysel olarak görüştüğünü söyledi.

BLINKEN ÖNCE ARAP ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ

ABD'li üst düzey yetkililer, Blinken'ın Netanyahu'ya savaş sonrası için öneriler getirmek amacıyla İsrail yerine Arap ülkelerini ziyaret ettiğini, 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı dördüncü ziyarete kasıtlı olarak geçtiğimiz hafta başladığını belirtti.

ABD basını Biden'ın Orta Doğu'ya yönelik planlarının artık bir Filistin devletinin kurulması ile bağlantılı olduğunu kabul ettiğini belirtiyor. Bunun için de ABD'nin İsrail'de Netanyahu sonrası dönemi beklediği belirtiliyor.

"FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Blinken, salı günü Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda CNBC'ye verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesinin gerçekleşmesi için "Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini" söylemişti.

ABD VE AVRUPA İLE GÖRÜŞTÜLER: MASAFA FİLİSTİN DEVLETİ VAR

Arap yetkililerin Filistin devleti planını ABD ve Avrupa yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Financial Times, planın, Batılı ülkelerin Filistin devletini resmen tanımayı kabul etmesini veya Filistinlilere BM'ye tam üyelik verilmesini desteklemeyi içerdiğini belirtiyor.