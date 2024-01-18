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ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği soykırım suçlarıyla uluslararası kamuoyundan her geçen gün daha da fazla tepki almaya devam ederken en büyük destekçisi ABD de katil başbakanı gözden çıkarmaya başladı. ABD ve İngiliz basını Biden yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığını ortaya çıkardı. ABD ve İngiliz basını Arap ülkelerinin Gazze’deki saldırıları sona erdirme ve Filistin devleti kurma planını genişletme ve Batı Şeria’da siyonist yerleşimleri azaltma konusunda ABD’li ve Avrupa’lı yetkililerle görüştüğünü belirtti.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 15:55 Güncelleme 18 Ocak 2024, 18:58
ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladı

Terör devleti İsrail Gazze'de üç aydır dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken uluslararası kamuoyunun baskısı da günden güne artıyor. Times gazetesinin belirttiğine göre Mornig Consult, Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'e yönelik desteğin önemli ölçüde düştüğünü belirtirken NBC News ise katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında "hayal kırıklığının" arttığını ve Biden yönetimi yetkililerinin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığını bildirdi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ADIM ATILDI

Arap ülkeleri ise bağımsız Filistin devletinin kurulması için hazırladıkları planları genişletiyor. ABD ve Avrupa ile görüşen Arap ülkeleri bağımsız Filistin devleti ve Batı Şeria'da siyonist yerleşimlerin son bulması için plan hazırlandığını belirten ABD ve İngiliz basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyaretini işaret etti.

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"BIDEN YÖNETİMİNİN HAYAL KIRIKLIĞI ARTTI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çarşamba günü Gazze'nin geleceği konusunda Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını belirten NBC News, Biden yönetiminin, İsrail başbakanının geçtiğimiz hafta bir öneriyi reddetmesinden dolayı hayal kırıklığının arttığını belirtti.

BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME

Blinken'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde basın mensuplarına verdiği bir röportajda, "Orta Doğu'da, daha önce sahip olmadığımız büyük Orta Doğu bölgeselleşme konusunda derin bir fırsat var. Zor olan bunun farkına varmaktır." şeklindeki konuşmuştu. Blinken'a Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmediği sorulurken Blinken "Bunlar İsraillilerin vereceği kararlar. Bu bir dönüm noktası" dedi.

ORTA DOĞU ZİYARETİNDEN BU YANA TAMAMEN DEĞİŞTİ

NBC News'un belirttiğine göre; Gazze konusunda Biden ve Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı, Orta Doğu ziyaretinden bu yana belirgin hale geldi.

ABD'li yetkililer, Blinken'ın Washington'a döndüğünden bu yana Netanyahu yönetiminin "İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a saldırmayacağına dair mutabakatın dışındaki tüm taleplerinin reddedildiğini" belirtti.

"NETANYAHU SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK"

NBC News'un belirttiğine göre Blinken'ın Orta Doğu gezisi sırasında Arap liderler Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi de teklif etti. Öte yandan Netanyahu ise Arap liderlerin bu teklifini kabul etmedi. Mevcut durumda ise üç üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetiminin Netanyahu'yu görmezden geldiğini belirtirken Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söylüyor.

Blinken'ın Netanyahu'ya, ABD'li yetkililere göre Hamas'a yönelik nihai bir askeri çözümün olmadığını, İsrail liderinin bunu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edeceğini ve şiddetin devam edeceğini söylediği fakat Netanyahu'nun durumdan hiç etkilediği belirtildi.

ABD NETANYAHU SONRASI DÖNEME HAZIRLANIYOR

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulacağına yönelik beklenti ile Netanyahu dışındaki İsrailli ve sivil toplum liderleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Yetkililer Blinken'ın Netanyahu'yu çözmek amacıyla savaş kabinesi üyeleriyle ve aralarında muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu İsrailli liderlerle bireysel olarak görüştüğünü söyledi.

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BLINKEN ÖNCE ARAP ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ

ABD'li üst düzey yetkililer, Blinken'ın Netanyahu'ya savaş sonrası için öneriler getirmek amacıyla İsrail yerine Arap ülkelerini ziyaret ettiğini, 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı dördüncü ziyarete kasıtlı olarak geçtiğimiz hafta başladığını belirtti.

ABD basını Biden'ın Orta Doğu'ya yönelik planlarının artık bir Filistin devletinin kurulması ile bağlantılı olduğunu kabul ettiğini belirtiyor. Bunun için de ABD'nin İsrail'de Netanyahu sonrası dönemi beklediği belirtiliyor.

"FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Blinken, salı günü Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda CNBC'ye verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesinin gerçekleşmesi için "Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini" söylemişti.

ABD VE AVRUPA İLE GÖRÜŞTÜLER: MASAFA FİLİSTİN DEVLETİ VAR

Arap yetkililerin Filistin devleti planını ABD ve Avrupa yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Financial Times, planın, Batılı ülkelerin Filistin devletini resmen tanımayı kabul etmesini veya Filistinlilere BM'ye tam üyelik verilmesini desteklemeyi içerdiğini belirtiyor.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST YERLEŞİMLERE SON

ABD'li ve Suudi yetkililer, ayrıca, Batı Şeria'daki siyonist yerleşimlerin genişletilmesinin durdurulmasını ve işgal altındaki bölgenin sınırlı kısımlarını yöneten Filistin Yönetimi'ne desteğin artırılmasını, iki devletli bir yapıya doğru bir yol oluşturulmasını içeren unsurları da tartışıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E DESTEK YÜZDE 18,5 DÜŞTÜ

Times, Morning Consult'un paylaştığı verilerde soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana dünya çapında desteğinin düştüğü ortaya çıktı. Eylül-Aralık ayları arasında soykırımcı İsrail'in desteğinin küresel olarak yüzde 18,5 oranında düşüş gösterdiğini belirtirken NBC News ise soykırımcının en büyük destekçisi ile de arasında çatlak oluştuğuna dikkat çekti. ABD-İsrail arasındaki büyük çatlak terör devletinin en büyük desteğini kaybetmesine kadar varacak.

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