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Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?

New York’taki Hasidik Yahudi sinagogunda İsrail’den gelen siyonistlerin kazdığı tünellerle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yahudilerin “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünelden kanlı şilteler ve bebek puseti çıkarken ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, söz konusu sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Peki, New York polisi neden tünelleri kapatıp delilleri yok etmeye çalıştı?

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 11:53 Güncelleme 10 Ocak 2024, 12:19
Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?

Hasidik Yahudilerin New York'ta bir sinagogun altına kazdıkları yasa dışı tünelle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Broolyn'de, Crown Height semtinde Hasidik Yahudi sinagogunun altında keşfedilen yasadışı tüneller gündeme bomba gibi düşerken tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek pusetleri ise kan dondurdu.

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağının" en az 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Öte yandan New York polisinin neden tünelleri kapatıp delilleri yok ettiği merak ediliyor.

Siyonistler ABD'nin altını oyuyor!

TÜNELDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

New York'taki Hasidik Yahudi sinagogunda aralık ayında keşfedilen tünelin kapatılma çalışmalarının başlaması üzerine dün, İsrail'den gelen Yahudiler protestoya başladı ve tünellerin doldurulmasını engellemek için New York polisinin karşısına dikildi. Olayın ardından çok sayıda İsrailli tutuklanırken söz konusu tünellerin neden kazıldığına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.

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TÜNEL SİYONİSTLERİN SAPKIN RİTÜELLERİNE AÇILDI

İngiliz basını tünellerin bir hamama ya da "mikveye" açıldığını ortaya koyduğunda sapkınlığın boyutuna ilişkin tahminler oluşmaya başlamış olsa da tünelden çıkarılan kanlı şilte, bebek puseti ve delici aletler dehşetin boyutunu artırdı. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?

Sinagogların bodrum katında küçük bir havuz olan mikve, Yahudilerin ritüellerinden biri. Kadınların adet dönemlerinden sonra ve düğün öncesinde, ayrıca da din değiştirirken mikveye giriyorlar. Tünelin ucunun bir mikveye çıkması, ilerleyen saatlerde tünelden çıkarılan kanlı şilte ve bebek pusetleri ise mikvede siyonistlerin çocukları sapkın ritüellere alet ettiğini açıkça ortaya çıkardı.

YAHUDİLER SAPKINLIĞI MI TEŞVİK EDİYOR?

New York'taki sinagogun altına kazılan tünellerin açıldığı mikvede, çocukların istismar edildiği, işkence ve organ kaçakçılığı için kaçırıldığı iddia edilirken Yahudilerin Talmud kitabında pedofilinin normalleştirildiğine ilişkin ifadeler de yeniden gündem oldu.

POLİSLER NEDEN TÜNELLERİ KAPATIP DELİLLERİ YOK EDİYOR?

Komplo teorisyeni Stew Peters, Talmud'un pedofiliye izin verdiğini belirtirken "Asıl soru şu, polisler neden tünelleri çimentoluyor ve delilleri yok ediyor?" ifadelerini kullandı.

TÜNEL TAPINAĞINDA 30 YILLIK İSTİSMAR

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağı" diye adlandırılan sinagogun en az 30 yıldır çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi the Jerusalem Post'ta 2021 yılında yayımlanan bir haber ise Brooklyn'deki sinagogun ilk kez bir istismar iddiasına ev sahipliği yapmadığını ortaya çıkardı.

İsrail'de yaşayan 36 yaşındaki bir kadının Brooklyn'deki Chabad-Lubavitch hareketinin genel merkezinde sergilenen menora yani yedi kollu şamdanı ele geçirmeye çalışmasıyla sinagogdaki istismar davası gündem olmuştu. Kadının avukatı, "Menoranın peşindeyiz çünkü bu çok sembolik ve bu sembolizmin şekillendirilmesinde aktif bir rol olmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Sinagogdaki menorayı yapan kişinin 1990'lı yıllarda söz konusu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ve haham mahkemesinin tacizciyi cezalandırmadığı belirtiliyor.

YAHUDİLER YİNE MAĞDURU OYNUYOR

Sinagog skandalının ardından Yahudiler ise her zamanki gibi mağduru oynuyor. Tünelden çıkarılan kanlı şilteleri, yatakları, işkence, tecavüz ve şiddet iddialarını bir kenara bırakan Yahudiler, tünel skandalının ardından yapılan haberlerin antisemitizme yol açacağını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.

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Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?
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