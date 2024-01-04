İran’da terör saldırısı: Tören alanında peş peşe patlama I Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Törene katılmak için mezarlık yoluna çıkan kişilerin bulundu alanda, 10 dakika arayla peş peşe iki ayrı patlama yaşandı. Bölgeye bırakılan 2 çantanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı anlaşıldı. İlk patlamanın Süleymani'nin mezarının 700 metre uzağında, ikincisinin ise bir kilometre mesafede meydana geldiği vurgulandı.