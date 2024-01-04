İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümündeki anmaları kana bulandı.

Törene katılmak için mezarlık yoluna çıkan kişilerin bulundu alanda, 10 dakika arayla peş peşe iki ayrı patlama yaşandı. Bölgeye bırakılan 2 çantanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı anlaşıldı. İlk patlamanın Süleymani'nin mezarının 700 metre uzağında, ikincisinin ise bir kilometre mesafede meydana geldiği vurgulandı.

Patlama sonrası Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Etkinliğine katılanların kaçışları görüntülere yansıdı. Törene katılmak izin toplananlardan 95 kişinin öldüğü, 211 kişinin de yaralandığı açıklandı. Süleymani'nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran'ın birçok kentinden binlerce kişinin katıldığı hatırlatıldı.





ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Reisi'ye başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi. Reisi'nin bugünkü Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de kararlaştırıldı.





ABD saldırısında öldürülen Süleymani, sadece kilit bir asker değil İran'ın dini lideri tarafından 'yaşayan şehit' sıfatıyla övülmüş bir isimdi.

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