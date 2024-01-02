Salih el Aruri’nin annesi ve kardeşinden ilk açıklama: “Allah şehadetini kabul etsin”

LÜBNAN'DAN KINAMA

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." dedi.

Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.