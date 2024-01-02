Salih el Aruri’nin annesi ve kardeşinden ilk açıklama: “Allah şehadetini kabul etsin”

Katil İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri şehit oldu.
Katil İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri şehit oldu.
"BİZİ ŞEYH SALİH'İN ŞEHADETİ İLE ŞEREFLENDİREN ALLAH'A HAMDOLSUN"
Olay sonrası Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin şehedet haberini alan kız kardeşi yaptığı açıklamada, "Bizi Şeyh Salih'in şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun." dedi.
"ALLAH'IM BİZE ŞEHADETİ NASİP EYLE" DİYE DUA EDERDİ"
Kız kardeşi yaptığı açıklamanın devamında ise "Her gün "Allah'ım bize şehadeti nasip eyle" diye dua ederdi. Diledi ve elde etti. Filistin doğuştur ve zafer geliyor." ifadelerini kullandı.
"ALLAH KABUL ETSİN.. "
Öte yandan yaptığı açıklamada, Salih el Aruri'nin annesi oğlunun şehadet haberine karşılık, "Allah kabul etsin.. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Son dakika haberleri.. İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı.
SALİH ARURİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.
HAMAS ÜYELERİNE SUİKAST PLANI
Geçtiğimiz aylarda Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazmıştı. Haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.
HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA: CESUR DİRENİŞİMİZİ ENGELLEYEMEYECEK
Hamas, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek." ifadesi kullanıldı.
Aynı zamanda Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek, "Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını" kaydetti.
KATİL İSRAİL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ: "YORUM YOK"
İsrail ordusu ise 6 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabiri, İsrail ordu sözcülüğüne saldırıyla ilgili bir açıklamalarının olup olmayacağını sordu. Sözcülükten yazılı olarak verilen cevapta, "Yorum yok." ifadesi kullanıldı.
KATİLLERİN SALDIRISINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
LÜBNAN BAŞBAKANINDAN İSRAİL'İ BM'YE ŞİKAYET ETME TALİMATI
Öte yandan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.
GUTERRES'TEN GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.
TÜRKİYE'DEN BEDELİ AĞIR OLUR UYARISI
Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirmişti.
LÜBNAN'DAN KINAMA
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." dedi.
Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
SALİH EL-ARURİ KİMDİR?
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.
İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.
El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.