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Katillerin sağlık sistemi çöküyor! İsrail basını gerçeği açıkladı: Psikiyatristler ağır iş yükü nedeniyle ülkeyi terk ediyor

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'de sağlık sistemindeki kriz de büyüyor. İsrail basını ülkede ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere’ye gittiğini yazdı. Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu, "Gazze Şeridi’nde savaşanların kaçının savaş sonrası travma yaşayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunlarına, intiharlara ve insanlık dışı koşullarda acil hastaneye yatışlara tanık oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde soykırım ordusunun bölgeden yapılan tüm haberlere müdahale ettiğini belirten Haaretz yazarı, İsraillilerin ise korkudan antidepresan bağımlısı olduğunu yazmıştı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 10:55 Güncelleme 02 Ocak 2024, 10:55
Katillerin sağlık sistemi çöküyor! İsrail basını gerçeği açıkladı: Psikiyatristler ağır iş yükü nedeniyle ülkeyi terk ediyor

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra İsrail'de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere'ye gittiğini yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, kamu hastanelerinde çalışan onlarca psikiyatrist, yakın zamanda İsrail'den ayrılarak İngiltere'ye göç etti.

Ruh sağlığı sisteminin gerçek bir problemle karşı karşıya kaldığı İsrail'de psikiyatristlerin göç dalgası, ülkede ruh sağlığı desteğine yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi.

HER ŞEY YARGI REFORMU İLE BAŞLADI

Psikiyatristlerin göç planları, Gazze'ye saldırıların başlamasından önce, hükümetin yürürlüğe koymak istediği, muhalefetin "darbe" olarak nitelediği tartışmalı yargı reformuna karşı başladı.

Gazze'ye yönelik saldırıların psikiyatristlerin planlarını askıya almasına sebep olmasına rağmen son aylarda kamuda çalışan psikiyatristler İngiltere'de tıp sektöründe çalışmak için gerekli lisans sınavlarına giriyor.

PARA İÇİN DEĞİL HER ŞEY DAHA KÖTÜ OLACAK

İsmini açıklamak istemeyen ve İsrail'den ayrılan doktorlardan biriyle konuşan kıdemli bir yönetici psikiyatrist, "İngiltere'de daha fazla para kazanmaları şart değil ve önemli ölçüde fazla para da kazanamayacaklar. Ancak onların gitmelerine ağır iş yükünün tetiklediği hayal kırıklığı, mevcut durumun iyiye gitmeyeceği ve iş yükünün daha da artacağı duygusu neden oluyor." dedi.

Yönetici, İngiltere'deki ruh sağlığı sisteminin daha düzenli, iş yükünün ve çalışma saatlerinin daha az olduğunu söyledi.

Mevcut göç dalgasından önce de ciddi bir psikiyatrist eksikliği yaşayan İsrail'de bu durum daha da kötüleşti.

İsrail Sağlık Bakanlığının geçen yıl yayınladığı tıbbi işgücü raporuna göre, İsrail'de kişi başına düşen psikiyatrist sayısı son 10 yılda yüzde 19 azalma gösterdi.

Resmi veriler, İsrail'de kamuda her 11 bin 705 kişiye bir psikiyatristin düştüğüne işaret ediyor.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE SAVAŞANLARIN KAÇININ SAVAŞ SONRASI TRAVMA YAŞAYACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR"

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu Başkanı Dr. Shmuel Hirschman, sistemde 400 psikiyatrist açığının bulunduğunu ve mevcut çalışanların emeklilik yaşına yaklaştığı veya bu yaşı aştığı için bu sayının 5 yılda iki katına çıkabileceğini söyledi.

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu, Kamu Denetçisi Matanyahu Engelman'a geçen hafta "ruh sağlığı sisteminin içinde olduğu zor durumdan dolayı çaresizlik içinde seslendiği" bir mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze'ye işaret edilerek, "7 Ekim olayları, İsrail'de, eğitimli bir uzman tarafından tedavi görmesi gereken yaklaşık 300 bin psikiyatri hastasının daha varlığına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Ruh sağlığı hizmetlerine talebin artış gösterdiği belirtilen mektupta, "Gazze Şeridi'nde savaşanların kaçının savaş sonrası travma yaşayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunlarına, intiharlara ve insanlık dışı koşullarda acil hastaneye yatışlara tanık oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail hükümetini Gazze'de sivilleri öldürmekle suçlayan İsrailli Yahudi aktivistler, Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır", "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşımıştı.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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İSRAİL ANTİDEPRESAN BAĞIMLISI OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde soykırım ordusunun bölgeden yapılan tüm haberlere müdahale ettiğini belirten Haaretz yazarı, İsraillilerin ise korkudan antidepresan bağımlısı olduğunu yazmıştı.

Terör devleti İsrail, aylardır sivillere ölüm yağdırdığı Gazze'ye düzenlediği kara saldırılarında beklediği ilerlemeyi kaydedemedikçe Tel Aviv'de panik artıyor. İsrail'in Haaretz gazetesinden Nir Gontarz, "Gazze'de İsrail askerleriyle bir gün geçirdim. Savaş alanı eve dönüşten daha sakin" başlıklı yazısında soykırım ordusu ile geçirdiği bir günü anlattı. Kassam Tugaylarından her gün yeni bir darbe yiyen soykırım ordusu Gazze'de kontrolün elinde olduğunu iddia ederken Gontarz, Tel Aviv'in içinde bulunduğu panik halini gözler önüne serdi.

SOYKIRIM ORDUSUNUN YALANLARI

Soykırım ordusu Gazze Şeridi'nin kontrolünün elinde olduğunu iddia ederken Haaretz yazarı, durumun göründüğü gibi olmadığını belirtti. Soykırım ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sokaklar ve binaları kontrol ettiğini belirten Gontarz, Kassam Tugaylarının her an bir havan topu, keskin nişancı ya da patlayıcı silahla işgalci askerleri hedef alabildiğini belirtti.

"İSRAİL'İN HABER AJANSLARINA İNANMAYIN"

Gazze'deki durumla ilgili her haberin sorunlu olduğunu belirten Gontarz, gazetecilerin soykırım ordusu tarafından kısıtlandığını, Gazze'ye ne zaman girip çıkacakları dahil her türlü faaliyetlerine karar verdiğini yazdı. Soykırım ordusunun İsrailli gazetecilerin Filistinlilerle temas kurmasını engellediğine dikkat çeken Haaretz yazarı, İsraillilerin gelişmeleri ancak sosyal medyadan takip edebildiğini belirti ve "Ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılan gazetecilerin tüm haber ve fotoğrafları askeri sansür tarafından titizlikle inceleniyor. Bu yazı da o birim tarafından değiştirildi." İfadelerini kullandı.

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KOMUTANLAR HALKTAN PARA DİLENİYOR

Soykırım ordusunun tabur komutanı Yarbay Nir Swissa ile görüştüğünü belirten Haaretz yazarı, Swissa'nın şu sözlerine yer verdi:

Bütün gün bize keskin nişancı ateşi, havan topları ve tanksavar füzeleri ile ateş ediliyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. Ekonomik durum her geçen gün kötüleşiyor. Asıl sorun serbest meslek sahibi olanlarla ilgili. Taburda son iki ayda bir milyon şekel kaybeden bir komutanım var.

"KURŞUNLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLE ANLAMADIK"

Swissa ayrıca Kassam Tugaylarının direnişi ile ilgili "Birkaç gün boyunca keskin nişancıların hedefi olduk. Nereden geldiğini anlamamız zaman aldı. Bu sabah siz gelmeden biraz önce kaynağın yerini tespit ettik." İfadelerini kullandı.

İSRAİLLİLER ANTİDEPRESAN BAĞIMLISI OLDU

Haaretz yazarı ise 7 Ekim'in İsrail için bir fiyasko olduğunu yinelerken aralık ayında da sorunların devam ettiğini belirtti ve "Kamuoyu öfkeli. Kamuoyu tedirgin. Doktorlardan giderek daha fazla anksiyete ilacı ve antidepresan reçetesi yazmaları isteniyor. İnsanlar her sabah son 24 saat içinde öldürülen askerlerle ilgili son IDF raporlarıyla uyanıyor." İfadelerini kullandı.

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