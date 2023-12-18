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Terör devleti İsrail kan kaybediyor! Kassam Tugayları karada soykırım ordusunu eziyor | Suçu Biden’a attılar: Müttefikini yalnız bıraktı

Terör devleti İsrail, en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden’ın kararsızlığı karşısında git gide yalnızlaşırken Gazze’de sürüklendiği yenilgiyi de ABD’nin üzerine atıyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ve İsrail gazetesi Maariv, ABD’nin soykırımcı İsrail’i “büyük tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını” iddia ederken İsrail’de Biden’a karşı öfkenin arttığını belirtti. Soykırımcı bir İsrail askerinin “Belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır.” ifadelerine yer veren Wall Street Journal, suçu Biden’a ve Netanyahu’ya yükledi.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 18:33 Güncelleme 18 Aralık 2023, 18:51
Terör devleti İsrail kan kaybediyor! Kassam Tugayları karada soykırım ordusunu eziyor | Suçu Biden’a attılar: Müttefikini yalnız bıraktı

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken en büyük destekçisi ABD, uluslararası kamuoyunun ve çok sayıda ülkenin baskısı karşısında kararsızlığa sürüklendi. ABD gazetesi Wall Street Journal ve İsrail gazetesi Maariv, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırımcı İsrail'i yalnız bıraktığını ve İsrail'de Biden'a karşı öfkenin arttığını yazdı.

"SOYKIRIMCI İSRAİL TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDI"

Wall Street Journal'da pazartesi günü yayımlanan başyazıda soykırımcı İsrail'in Gazze'de saldırı politikasından taviz vermek zorunda kaldığı ve ABD'nin Filistinlilerin kayıplarının sayısının azaltılması yönündeki baskısının ardından soykırım ordusunun daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

"İsrail bugünlerde Hamas'ı yenme görevine odaklanmış durumda." ifadelerinin yer aldığı haberde "ABD de bu hedefe ortaktır. ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Hamas teröristlerinin "zalim insanlar olduğunu söylerken haklıydı. Çirkin ve insanlık dışı eylemlerde bulunmuşlardı ve yok edilmeleri gerekiyordu. BM de İsrail'in yanında yer almakta haklı." İfadelerine yer verildi.

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BIDEN'A GAZZE BASKISI

İsraillilerin Biden'ın operasyonun durdurulması için çağrı yapan Demokrat Parti'nin sol kanadının baskısı altında olduğunu belirten Wall Street Journal, bu sebeple İsrail'in Kudüs'te tavizde bulunduğunu belirtti.

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SOYKIRIM ORDUSUNA KARADA GEÇİT YOK

Maariv gazetesi ise soykırım ordusunun kara saldırısında kaybının arttığını belirtti ve "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılar arasındaki ölüm oranında İsrailliler önde fakat dünyada kimse bununla ilgilenmiyor." İfadelerini kullandı.

İSRAİL ASKERİ İSYAN ETTİ

Haberde ayrıca soykırım ordusundan bir askerin "Askerlerin girmesine gerek kalmadan bu alanın havadan temizlenmemesi mümkün. Başta bunu yaptık ama belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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