İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını da engellemek için her türlü yola başvuruyor. El Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı İsrailli esirlerin, Gazze'deki Hamas tünellerinde gördüğü iyi muameleyi duyurmasını engellemek için esirleri resmen ablukaya alan terör devletinin yeni hedefi soykırımı protesto eden bir İsrailli aktivist oldu.

SOYKIRIMI PROTESTO EDEN İSRAİLLİ AKTİVİSTİ TACİZ ETTİLER

Hayfalı savaş ve işgal karşıtı aktivist Gaida Dan, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları protesto ettiği için terör devletinin polisleri tarafından taciz edildiğini söyledi.